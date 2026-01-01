Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 5: Opfer oder Täterin
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In Florida verschwindet die 33-jährige Privatdetektivin Taylor Wright. Sie ist frisch geschieden und versucht, sich in Pensacola ein neues Leben aufzubauen. Dort lebt auch Ashley McArthur, eine gute Freundin von ihr, die sie von der Arbeit kennt. Kurz vor ihrem Verschwinden hebt Taylor eine hohe Geldsumme von ihrem Bankkonto ab. Ist die Privatdetektivin etwa untergetaucht? Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Ermittler auf viele Geheimnisse und Lügen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick