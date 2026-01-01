Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Opfer oder Täterin

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 01.01.2026
Opfer oder Täterin

Opfer oder TäterinJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 5: Opfer oder Täterin

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In Florida verschwindet die 33-jährige Privatdetektivin Taylor Wright. Sie ist frisch geschieden und versucht, sich in Pensacola ein neues Leben aufzubauen. Dort lebt auch Ashley McArthur, eine gute Freundin von ihr, die sie von der Arbeit kennt. Kurz vor ihrem Verschwinden hebt Taylor eine hohe Geldsumme von ihrem Bankkonto ab. Ist die Privatdetektivin etwa untergetaucht? Auf der Suche nach der Wahrheit stoßen die Ermittler auf viele Geheimnisse und Lügen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen