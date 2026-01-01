Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in der Vorweihnachtszeit

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14vom 01.01.2026
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In dem kleinen Ort Seiling nahe Oklahoma City kennt jeder jeden. Als die Polizei im Jahr 1991 einem Vermisstenfall nachgeht, findet sie auf einem Grundstück Überreste eines menschlichen Skeletts. Wenige Wochen zuvor, kurz vor Weihnachten, wird die dreifache Mutter Janet Dennis von ihrem Exmann Leroy als vermisst gemeldet. Ihr Vater erzählt der Polizei, dass Janet bereits eine neue Beziehung hat. Die Ermittler verfolgen jede Spur und der Fall nimmt eine schreckliche Wendung ...

