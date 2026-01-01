Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 4: Der Clown des Horrors
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In Harrison findet ein Bauarbeiter beim Ausheben einer Grube einen Schädel. Als die Ermittler am Fundort eintreffen, sichern sie das Grundstück und stoßen auf ein Grab mit mehreren Knochen. Schließlich können sie 60% eines menschlichen Skeletts bergen. Die Nachricht über den Sensationsfund verbreitet sich rasend schnell. Doch wer ist der oder die Tote? Für die Lösung des Falls muss die Polizei weit in die Vergangenheit reisen ...
