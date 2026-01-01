Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Tote im Schrank

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 13 vom 01.01.2026
Folge 13: Der Tote im Schrank

41 Min. Folge vom 01.01.2026 Ab 12

Zwei Tage vor dem Notartermin, bei dem er sein Testament aufsetzten wollte, wird desr 80-jährigen Kenneth Cross tot in seinem Kleiderschrank aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf Kenneths Stiefsohn Michael, der nicht im Testament bedacht werden sollte. Doch im Laufe der Ermittlungen gerät auch die Putzfrau des Opfers ins Visier der Ermittler, die ihn nachweislich bestohlen hat. Wer ist der Mörder von Kenneth Cross und warum musste er sterben?

