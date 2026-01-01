Die dubiose HellseherinJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 9: Die dubiose Hellseherin
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nach ihrem Abschluss an einer Kunsthochschule freut sich die 22-jährige Kristin Huggins über ihren ersten Job als Illustratorin. Doch auf der Fahrt zu ihrem ersten Arbeitstag verschwindet sie spurlos. Als die Polizei für Hinweise zu dem Verschwinden von Kristin eine Belohnung in Höhe von 25.000 Dollar ausschreibt, meldet sich eine Frau namens Gloria Dunn. Sie sagt, sie ist Hellseherin und wisse, wo die Leiche der jungen Frau begraben liegt. Können die Ermittler ihr trauen?
