Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Ein Grab im Wald
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Zwei Teenager machen in einem Waldstück nahe Hammond im Mai 1997 eine schreckliche Entdeckung: Sie finden die Leiche der 15-jährigen Peggy Carothers, die seit einer Woche vermisst wird. Ihre beste Freundin Mary erzählt der Polizei, dass Peggy im dritten Monat schwanger war. Als der angebliche Vater des Kindes, Collin Merrill, von der Schwangerschaft erfährt, kommt es zum Streit. Doch die Obduktion ergibt, dass die Schwangerschaft eine Lüge war ...
