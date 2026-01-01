Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Ein Grab im Wald

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 01.01.2026
Ein Grab im Wald

Ein Grab im Wald

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 10: Ein Grab im Wald

42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Zwei Teenager machen in einem Waldstück nahe Hammond im Mai 1997 eine schreckliche Entdeckung: Sie finden die Leiche der 15-jährigen Peggy Carothers, die seit einer Woche vermisst wird. Ihre beste Freundin Mary erzählt der Polizei, dass Peggy im dritten Monat schwanger war. Als der angebliche Vater des Kindes, Collin Merrill, von der Schwangerschaft erfährt, kommt es zum Streit. Doch die Obduktion ergibt, dass die Schwangerschaft eine Lüge war ...

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

