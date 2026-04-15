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Tödliches Trekking

BetaStaffel 3Folge 10vom 15.04.2026
Tödliches Trekking

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Folge 10: Tödliches Trekking

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Wie jedes Jahr leitet Westlake einen Trekkingausflug für gestresste Manager in die Berge. Sie gerät mit der überheblichen Unternehmerin Iris Benteen und deren Assistentin Julie wegen eines mitgeführten Handys in Streit. Während der Auseinandersetzung werden die Frauen von den Ganoven Hanley und Drucker überfallen. Sie haben es auf Iris abgesehen und fordern fünf Millionen Dollar Lösegeld. Bei der Übergabe des Geldes kommt es dann zu einer bösen Überraschung für Iris.

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