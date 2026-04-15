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Viper

Das Erbe des Paten

BetaStaffel 3Folge 12vom 15.04.2026
Das Erbe des Paten

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Viper

Folge 12: Das Erbe des Paten

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Frankie erbt die heruntergekommene Bar "The Getaway". Sie gehörte seinem verstorbenen Onkel Vic und war einst der "In"-Laden der Stadt. Leo, der frühere Saxophonist der Hausband, führt jetzt die Bar. Wenig später wird Leo vom FBI als Verdächtiger in einem Mafiamord festgenommen. Doch Frankie und seine Freunde vom "Viper"-Team kommen einem korrupten Verräter aus den Reihen des FBI auf die Spur.

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