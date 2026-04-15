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Viper

Der Club der Mafiabräute

BetaStaffel 3Folge 8vom 15.04.2026
Der Club der Mafiabräute

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Folge 8: Der Club der Mafiabräute

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Gangster DeFalco will gegen den Mafiaboss Corrente aussagen. Doch er wird durch ein Bombenattentat getötet. Das Viper-Team stellt fest, dass sich die Trauer der Witwe Loretta in Grenzen hält. Cole lässt sich daher als Fitnesstrainer in dem Studio anstellen, das Loretta und ihre Freundinnen besuchen. Kurz darauf entgeht auch Corrente nur knapp einem Mordversuch. Die Autobombe wurde dabei mit Haargummis befestigt. Der Verdacht fällt auf die drei Gangsterbräute.

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