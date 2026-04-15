Viper
Folge 6: Projekt Wind Storm
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Man wundert sich über merkwürdige Überfälle: Geldtransporter werden überfallen, doch nie wird das Geld gestohlen. Die einschlägig bekannte Gloria Rafferty scheint hinter dem Ganzen zu stecken. Noch aber kann ihr nichts nachgewiesen werden. Cole entdeckt, dass die Verbrecher aus den überfallenen Wagen Computerdaten entnehmen. Alles deutet darauf hin, dass die Gangster es auf die Zentralbank abgesehen haben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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