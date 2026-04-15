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Viper

Der Unfall

BetaStaffel 3Folge 9vom 15.04.2026
Der Unfall

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Folge 9: Der Unfall

43 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Coles Nichte Samantha und ihre Freundin Terri treiben sich nachts im Musik-Club von Neil Royce herum. Die beiden erst 17-jährigen Mädchen verursachen angetrunken einen Autounfall, bei dem der Fahrer des anderen Wagens an seinen Verletzungen stirbt. Währenddessen ermitteln Cole und Westlake in Sachen Mord an einem Drogendealer. Die Spur führt in das Lokal von Royce. Als Sam dann dort Zeugin eines Drogendeals wird, lebt sie gefährlich.

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