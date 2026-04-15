Viper
Folge 4: Natalia
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Vor Jahren war ein anscheinend Verrückter durch die Stadt gezogen und hatte willkürlich Menschen durch Gasexplosionen umgebracht. Coles Partnerin hieß damals Stephanie Sloan. Diese will zur nächsten Bürgermeisterin gewählt werden. Jetzt kommt es wieder zu einer Serie von Gasexplosionen. Catlett setzt Cole auf den Fall an - und Stephanie. Doch die scheint bei den Ermittlungen ein ganz anderes Ziel vor Augen zu haben. Cole findet heraus, dass sie in den Fall verstrickt ist.
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