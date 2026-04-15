Mama und der GeheimagentJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 7: Mama und der Geheimagent
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Verbrecher wollen die neue Sicherheitsvorrichtung XL-5 für Flugzeuge zu einer tödlichen Waffe umbauen. Cole kann den Diebstahl nicht verhindern. Auch Geheimagent Mark Bishop hat kein Glück: Varik Lendl, ein Gegner aus den Zeiten des Kalten Krieges, ist an der Sache beteiligt. Bishop lernt Westlakes Mutter Sheila kennen. Die beiden kommen sich näher, und Sheila verschafft ihm Zugang zu Westlakes Computer. Sie kommen Lendl auf die Spur. Sheila wird gefangen genommen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick