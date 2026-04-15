Viper
Folge 18: Lieblingsfarbe: Pink
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der korrupte FBI-Beamte Pandell hat eine CD-ROM mit geheimen Daten aus dem Zeugenschutzprogramm gestohlen. Als er diese nun Frankie und Westlake übergeben will, töten ihn zwei Männer und stehlen die CD. Es handelt sich um die Brüder Simon und Brian LeShane, deren Vater wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Sie sollen Max Doyle, den einzigen Mordzeugen, töten. Doch im Eifer des Gefechts geht die CD im Wagen der jungen Anwältin Emily verloren.
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