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Viper

Lieblingsfarbe: Pink

BetaStaffel 3Folge 18vom 15.04.2026
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Folge 18: Lieblingsfarbe: Pink

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der korrupte FBI-Beamte Pandell hat eine CD-ROM mit geheimen Daten aus dem Zeugenschutzprogramm gestohlen. Als er diese nun Frankie und Westlake übergeben will, töten ihn zwei Männer und stehlen die CD. Es handelt sich um die Brüder Simon und Brian LeShane, deren Vater wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Sie sollen Max Doyle, den einzigen Mordzeugen, töten. Doch im Eifer des Gefechts geht die CD im Wagen der jungen Anwältin Emily verloren.

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