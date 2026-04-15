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Viper

Das Killervirus

BetaStaffel 3Folge 11vom 15.04.2026
Das Killervirus

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Viper

Folge 11: Das Killervirus

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Viper-Team ist auf der Suche nach der jungen Jesse - ihr gelang die Flucht aus dem Gefängnis. Von der Ärztin Dr. Peyton erfahren Westlake und Cole, dass Jesse mit einem gefährlichen Killervirus infiziert ist. Inzwischen ist Jesse auf der Suche nach ihrem Freund Freddie und dem gemeinsamen Baby. Doch Freddie ist weg und das Baby bei einer Pflegefamilie. Jesse versucht nun mit allen Mitteln, ihr Kind zurückzuholen.

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