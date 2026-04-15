Viper
Folge 11: Das Killervirus
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Viper-Team ist auf der Suche nach der jungen Jesse - ihr gelang die Flucht aus dem Gefängnis. Von der Ärztin Dr. Peyton erfahren Westlake und Cole, dass Jesse mit einem gefährlichen Killervirus infiziert ist. Inzwischen ist Jesse auf der Suche nach ihrem Freund Freddie und dem gemeinsamen Baby. Doch Freddie ist weg und das Baby bei einer Pflegefamilie. Jesse versucht nun mit allen Mitteln, ihr Kind zurückzuholen.
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