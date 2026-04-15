Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Heimkehr nach Trinity

BetaStaffel 3Folge 19vom 15.04.2026
Heimkehr nach Trinity

Heimkehr nach TrinityJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 19: Heimkehr nach Trinity

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Vater Ethan bittet Cole zum ersten Mal seit Jahren um einen Gefallen: Er soll dem Tod seines Freundes Ray nachgehen, der Sheriff des kleinen Städtchens Trinity war. Dieser kam bei einem Autounfall ums Leben. Ethan hat am Abend vor Rays Tod zwei Männer bei ihm gesehen. Cole setzt Frankie und Westlake auf den Fall an und kommt zwei Kleinkriminellen auf die Spur, die Überfälle auf Trucks im großen Stil durchführen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 4 Staffeln und Folgen