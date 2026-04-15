Viper
Folge 17: Zweimal zwei
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Viper-Team kann das Einbrecherpärchen Charles und Sarah Bennett verhaften. Per Internet versucht nun Erich Geiger, der illegal Waffengeschäfte betreibt, Kontakt mit den Bennetts aufzunehmen. Daraufhin spielen Westlake und Catlett das Gaunerpaar, um Geiger auszuhorchen. Dummerweise gelingt jedoch den Bennetts die Flucht aus dem Gefängnis. Sie sind hinter einer Computerdiskette her, die die geheimen Atomcodes des Präsidenten enthält.
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