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Viper

Aus einem anderen Leben

BetaStaffel 4Folge 10vom 15.04.2026
Aus einem anderen Leben

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Viper

Folge 10: Aus einem anderen Leben

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Die beiden Brüder Scott und Seth Kincaid erschießen bei einem Einbruch einen Wachmann und werden auf der Flucht von Joe Astor und Westlake festgenommen. Weil die Aussage eines anderen Wachmannes, George Harris, äußerst widersprüchlich ist, werden die Kincaids freigesprochen. Kurz darauf stellt das Viper-Team die Brüder bei einem weiteren Einbruch. Dabei muss Joe Astor Scott in Notwehr töten. Daraufhin startet dessen Bruder einen infamen Rachefeldzug gegen Joe Astor.

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