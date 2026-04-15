Viper
Folge 8: Das unerwartete Erbe
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Cameron Westlake wird zufällig Zeugin eines Bombenattentats: Die Bombe geht in einem Gebäude der Sozialversicherung hoch, und dabei kommt - neben sieben weiteren Männern - auch ein alter Freund ihrer Familie ums Leben. Das Viper-Team übernimmt die Ermittlungen und findet schon bald eine brandheiße Spur. Es sieht ganz so aus, als hätten die Ermittler einen Pensionsschwindel unerhörten Ausmaßes entdeckt. Wenig später setzen sie dem Treiben der Gangster ein spektakuläres Ende.
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