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Viper

Das unerwartete Erbe

BetaStaffel 4Folge 8vom 15.04.2026
Das unerwartete Erbe

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Viper

Folge 8: Das unerwartete Erbe

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Cameron Westlake wird zufällig Zeugin eines Bombenattentats: Die Bombe geht in einem Gebäude der Sozialversicherung hoch, und dabei kommt - neben sieben weiteren Männern - auch ein alter Freund ihrer Familie ums Leben. Das Viper-Team übernimmt die Ermittlungen und findet schon bald eine brandheiße Spur. Es sieht ganz so aus, als hätten die Ermittler einen Pensionsschwindel unerhörten Ausmaßes entdeckt. Wenig später setzen sie dem Treiben der Gangster ein spektakuläres Ende.

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