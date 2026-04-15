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Viper

Mütter und Töchter

BetaStaffel 4Folge 15vom 15.04.2026
Mütter und Töchter

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Viper

Folge 15: Mütter und Töchter

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Zufällig befindet sich Joe Astor in einer Bank, als diese von Banditen überfallen wird. Zusammen mit einer weiteren Kundin wird er von den Gangstern als Geisel genommen. Die skrupellosen Verbrecher suchen zunächst im Haus der Geisel Zuflucht, um dort in Ruhe ihre anschließende Flucht planen zu können. Unterdessen hat das Viper-Team begonnen, fieberhaft nach Joe Astor zu suchen. Schließlich droht die Lage im Haus zu eskalieren, als unerwartet die Tochter der Geisel auftaucht.

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