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Viper

Dichtung und Wahrheit

BetaStaffel 4Folge 11vom 15.04.2026
Dichtung und Wahrheit

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Viper

Folge 11: Dichtung und Wahrheit

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Als auf Sherman Catletts Bruder Grant, einen berühmten Krimiautor, ein Bombenanschlag verübt wird, schaltet Catlett das Viper-Team ein. Joe Astor und Westlake kommen schnell dahinter, dass der Verlag, der Grants Bücher verlegt, finanzielle Probleme hat. Ausgerechnet jetzt will Grant in seinem neuen Roman seinen beliebten Serienhelden sterben lassen. Dies will die Verlagschefin um jeden Preis verhindern - doch Sherman Catlett vereitelt den Plan der Verbrecher.

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