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Viper

Der Schlichter

BetaStaffel 4Folge 3vom 15.04.2026
Der Schlichter

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Viper

Folge 3: Der Schlichter

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Im Profisport droht ein Streik, der das Geschäft empfindlich stören würde. Deshalb kommt der ehemalige Football-Star Geoffrey Desmond in die Stadt, um als Schlichter zwischen den Parteien das Schlimmste zu verhindern. Catlett bekommt den Auftrag, den charismatischen Star zu beschützen. Unterdessen ermittelt das übrige Viper-Team in dem mysteriösen Mordfall des Mafiabosses Kavanaugh. Zur Überraschung aller stellt sich bald heraus, dass die beiden Fälle zusammenhängen.

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