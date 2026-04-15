Frankie, der MechanikerJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 6: Frankie, der Mechaniker
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
In einem Nachtclub, in dem Männer für Frauen strippen, scheinen Erpressung und Mord an der Tagesordnung zu sein. Frankie erhält den Auftrag, Ermittlungen anzustellen. Nach einer kurzen Tanzausbildung lässt er sich in dem Club als Stripper anstellen. Zunächst ist er von seiner Tarnung gar nicht begeistert, doch als die Zuschauerinnen reihenweise in Raserei verfallen, vergisst er beinahe seinen eigentlichen Auftrag - und der hat dann nicht nur angenehme Seiten für Frankie.
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