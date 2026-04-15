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Viper

Frankie, der Mechaniker

BetaStaffel 4Folge 6vom 15.04.2026
Frankie, der Mechaniker

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Folge 6: Frankie, der Mechaniker

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

In einem Nachtclub, in dem Männer für Frauen strippen, scheinen Erpressung und Mord an der Tagesordnung zu sein. Frankie erhält den Auftrag, Ermittlungen anzustellen. Nach einer kurzen Tanzausbildung lässt er sich in dem Club als Stripper anstellen. Zunächst ist er von seiner Tarnung gar nicht begeistert, doch als die Zuschauerinnen reihenweise in Raserei verfallen, vergisst er beinahe seinen eigentlichen Auftrag - und der hat dann nicht nur angenehme Seiten für Frankie.

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