Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Rache um jeden Preis

BetaStaffel 4Folge 12vom 15.04.2026
Rache um jeden Preis

Rache um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 12: Rache um jeden Preis

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Für die Bürgermeister mehrerer Städte, die sich für jede Art der Verbrechensbekämpfung interessieren, wird das Projekt "Viper" vorgestellt. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall: Während des Meetings nimmt eine Terroristin alle Anwesenden als Geiseln. Sie gibt Westlake die Schuld, dass sie an den Rollstuhl gefesselt ist - und will sich dafür rächen. Als die Situation im Sitzungssaal eskaliert, kann das Viper-Team seine Schlagkraft gleich an Ort und Stelle beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 4 Staffeln und Folgen