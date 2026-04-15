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Viper

Alte Gauner

BetaStaffel 4Folge 2vom 15.04.2026
Alte Gauner

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Viper

Folge 2: Alte Gauner

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Viper-Team ist mit der Überwachung eines Handlangers eines berüchtigten Gangsterbosses beschäftigt. Dabei werden die Männer Zeugen eines ziemlich merkwürdigen Zwischenfalls: Bei einer Geldübergabe tauchen zwei äußerst gewitzte alte Herren auf - und schnappen sich den Koffer mit dem Geld. Der Coup gelingt nur halb, denn bei der gefährlichen Aktion kommt einer der beiden ums Leben. Marty, der andere Gauner, schwört Rache und arbeitet von nun an mit dem Viper-Team zusammen.

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