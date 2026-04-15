Viper
Folge 20: Besuch aus Tokio
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Joe Astor und Cameron Westlake observieren einen Gangster, der von dem Killer Igawa ermordet wird. Nach einer Verfolgungsjagd wird Igawa verhaftet. Ein attraktive Detective, Kamiko Sato, mit der Joe vor Jahren eine Liaison hatte, kommt zur Unterstützung aus Japan. Es sieht so aus, als bereite die japanische Mafia, die Yakuza, einen Coup vor. Als auf Kamiko ein Anschlag verübt wird, kommt der Verdacht auf, dass die Gangster einen Spitzel innerhalb der Polizei haben.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film