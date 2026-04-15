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Viper

Die Wunderformel

BetaStaffel 4Folge 16vom 15.04.2026
Die Wunderformel

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Viper

Folge 16: Die Wunderformel

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Als Bob DeRevere, Erfinder und Markeninhaber der Limonadenmarke "Clear Breeze", nachts in seinem Forschungslabor ermordet wird, reagieren die Mächtigen von Metro sofort: Das Viper-Team wird auf den Fall angesetzt. Außerdem ist die Geheimformel für das Getränk, von der es keine Kopie gibt, verschwunden, und das kann für Metro schwerwiegende Konsequenzen haben. Das Team um Joe Astor soll die Wunderformel wiederbeschaffen - und stößt dabei auf eine ganze Menge Schwierigkeiten.

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