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Viper

Der ehrliche Abe

BetaStaffel 4Folge 7vom 15.04.2026
Der ehrliche Abe

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Viper

Folge 7: Der ehrliche Abe

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Cameron Westlakes Freundin Andrea hat zur Überraschung aller einen sehr viel älteren Mann geheiratet. Als der überaus rüstige Abe eines Tages in seinem Geschäft überfallen wird, kann er die Ganoven mit erstaunlicher Gewandtheit vertreiben. Trotzdem kümmert sich das Viper-Team um den Fall. Die Männer kommen schließlich Abes nicht gerade harmloser Vergangenheit auf die Spur, und diese Vergangenheit erklärt so manches, was zunächst rätselhaft an diesem Fall erschienen war.

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