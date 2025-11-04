Lecker vegetarisch

Rezept von Milos Battaglia: Gebratenes Saiblings-Filet mit Brennnessel-Pulver-Espuma auf mediterraner Quinoa, sautiertes Pak Choi, gebratene Baby-Auberginen und glasierten Kefen

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus mildem Fisch, aromatischer Quinoa und frischem Gemüse, veredelt durch einen leichten Brennnessel-Espuma.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für den Fisch

  • 450 g Saiblings-Filet

  • 200 ml Fischfond

  • 30 ml Weißwein

  • 20 g Butter

  • 5 g Thymian

  • 5 g Rosmarin

  • 5 g Knoblauch

  • 20 g Mehl

  • etwas Olivenöl

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

Filets mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern marinieren (10 Min.). Leicht mehlieren, abschmecken und dann in Butter goldbraun braten.

Zutaten für die Beilagen und das Gemüse

  • 250 g Quinoa

  • 50 g Peperoni-Mix (Brunoise)

  • 180 g Pak-Choi

  • 120 g Baby-Auberginen

  • 130 g Kefen

  • 20 ml Balsamico-Essig

  • 1 Limette

  • 1 Chili

  • 5 g Knoblauch

  • 10 g Butter

Den Quinoa in Fischfond aufkochen und garen. Mit Olivenöl und feiner Peperoni-Brunoise sautieren, abschmecken. Kurz vor dem Service mischen mit Limette Saft.

Den Pak Choi mit kaltem Wasser mindestens zweimal waschen. Danach mit Olivenöl, Knoblauch und Chili sautieren; mit Salz und Pfeffer abschmecken. Flambiere mit Weisswein.

Kefen waschen und mit Butter und fein gehackter Zwiebel glasieren. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker.

Baby-Auberginen waschen und mit Grillmuster einschneiden. In der Pfanne mit etwas Zucker und Balsamico karamellisieren. Mit Gemüsebouillon ablöschen und mit Butterflocken, Rosmarin und Knoblauch verfeinern.

Zutaten für das Espuma

  • 20 g Brennnessel-Pulver

  • 35 g Butter

  • 25 g Mehl

  • 150 ml Fisch-Fond

  • 160 ml Rahm

Fischfond mit Brennnesselpulver aufkochen und passieren. Mit Roux leicht binden, nochmals mit Rahm aufkochen. Abschmecken und in einen Siphon füllen.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das Saibling-Tatar

  • 120 g Saiblings-Filet

  • 20 ml Sojasauce

  • 12 ml Sesamöl

  • 0,5 Limette (Abrieb)

  • 5 g Dill, fein gehackt

Saiblings-Filet in feine Brunoise schneiden. Mit Sojasauce, Sesamöl, Limettenabrieb und Dill marinieren. Kaltstellen.

Zutaten für die Passionsfrucht-Kaubonbon-Vinaigrette

  • 1 Passionsfrucht

  • 20 g Kaubonbons (z. B. Fruchtkaubonbons)

  • 1 dl Weißwein

  • 1 dl Weißweinessig

Weißwein und Essig erwärmen, Kaubonbons darin auflösen. Passionsfruchtfleisch zugeben, kurz einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für die eingelegten Radieschen

  • 2 Radischen

  • 1 dl Weißwein

  • 1 dl Weißweinessig

  • 10 g Zucker

  • etwas Salz

Radieschen in hauchdünne Scheiben schneiden. Weißwein, Essig, Zucker und Salz aufkochen, Radieschen darin kurz blanchieren. Abkühlen lassen.

Zutaten für die konfierte Zitronenzesten-Cherry-Tomaten

  • 3 Cherry-Tomaten

  • 0,5 Zitrone (Abrieb)

  • 2 g Thymian

  • 10 g Puderzucker

  • etwas Olivenöl

Cherry-Tomaten halbieren, mit Olivenöl, Thymian und Puderzucker marinieren. Bei 60° C im Ofen ca. 20 Minuten konfieren. Zitronenzesten abreiben, 3 mal in Wasser mit Zucker kurz blanchieren, damit die Bitterkeit verschwindet.

Zutaten zum Anrichten

  • 25 g Pekannüsse

  • 50 g Heu

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

Saibling-Tatar mittig auf dem Teller platzieren. Radieschen, konfierte Tomaten und Zitronenzesten dekorativ anrichten. Mit der Passionsfrucht-Kaubonbon-Vinaigrette beträufeln. Pekannüsse fein darüber reiben. Teller auf etwas Heu setzen und dieses vor dem Gast kurz anzünden für den Rauch-Effekt.

