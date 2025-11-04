Ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus mildem Fisch, aromatischer Quinoa und frischem Gemüse, veredelt durch einen leichten Brennnessel-Espuma.

Rezept und Zubereitung

Filets mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern marinieren (10 Min.). Leicht mehlieren, abschmecken und dann in Butter goldbraun braten.

Zutaten für die Beilagen und das Gemüse

250 g Quinoa

50 g Peperoni-Mix (Brunoise)

180 g Pak-Choi

120 g Baby-Auberginen

130 g Kefen

20 ml Balsamico-Essig

1 Limette

1 Chili

5 g Knoblauch

10 g Butter

Den Quinoa in Fischfond aufkochen und garen. Mit Olivenöl und feiner Peperoni-Brunoise sautieren, abschmecken. Kurz vor dem Service mischen mit Limette Saft.

Den Pak Choi mit kaltem Wasser mindestens zweimal waschen. Danach mit Olivenöl, Knoblauch und Chili sautieren; mit Salz und Pfeffer abschmecken. Flambiere mit Weisswein.

Kefen waschen und mit Butter und fein gehackter Zwiebel glasieren. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker.

Baby-Auberginen waschen und mit Grillmuster einschneiden. In der Pfanne mit etwas Zucker und Balsamico karamellisieren. Mit Gemüsebouillon ablöschen und mit Butterflocken, Rosmarin und Knoblauch verfeinern.