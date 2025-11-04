Lecker vegetarisch
Rezept von Milos Battaglia: Gebratenes Saiblings-Filet mit Brennnessel-Pulver-Espuma auf mediterraner Quinoa, sautiertes Pak Choi, gebratene Baby-Auberginen und glasierten Kefen
Aktualisiert:
Ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus mildem Fisch, aromatischer Quinoa und frischem Gemüse, veredelt durch einen leichten Brennnessel-Espuma.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für den Fisch
450 g Saiblings-Filet
200 ml Fischfond
30 ml Weißwein
20 g Butter
5 g Thymian
5 g Rosmarin
5 g Knoblauch
20 g Mehl
etwas Olivenöl
etwas Salz
etwas Pfeffer
Filets mit Olivenöl, Knoblauch und Kräutern marinieren (10 Min.). Leicht mehlieren, abschmecken und dann in Butter goldbraun braten.
Zutaten für die Beilagen und das Gemüse
250 g Quinoa
50 g Peperoni-Mix (Brunoise)
180 g Pak-Choi
120 g Baby-Auberginen
130 g Kefen
20 ml Balsamico-Essig
1 Limette
1 Chili
5 g Knoblauch
10 g Butter
Den Quinoa in Fischfond aufkochen und garen. Mit Olivenöl und feiner Peperoni-Brunoise sautieren, abschmecken. Kurz vor dem Service mischen mit Limette Saft.
Den Pak Choi mit kaltem Wasser mindestens zweimal waschen. Danach mit Olivenöl, Knoblauch und Chili sautieren; mit Salz und Pfeffer abschmecken. Flambiere mit Weisswein.
Kefen waschen und mit Butter und fein gehackter Zwiebel glasieren. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zucker.
Baby-Auberginen waschen und mit Grillmuster einschneiden. In der Pfanne mit etwas Zucker und Balsamico karamellisieren. Mit Gemüsebouillon ablöschen und mit Butterflocken, Rosmarin und Knoblauch verfeinern.
Zutaten für das Espuma
20 g Brennnessel-Pulver
35 g Butter
25 g Mehl
150 ml Fisch-Fond
160 ml Rahm
Fischfond mit Brennnesselpulver aufkochen und passieren. Mit Roux leicht binden, nochmals mit Rahm aufkochen. Abschmecken und in einen Siphon füllen.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für das Saibling-Tatar
120 g Saiblings-Filet
20 ml Sojasauce
12 ml Sesamöl
0,5 Limette (Abrieb)
5 g Dill, fein gehackt
Saiblings-Filet in feine Brunoise schneiden. Mit Sojasauce, Sesamöl, Limettenabrieb und Dill marinieren. Kaltstellen.
Zutaten für die Passionsfrucht-Kaubonbon-Vinaigrette
1 Passionsfrucht
20 g Kaubonbons (z. B. Fruchtkaubonbons)
1 dl Weißwein
1 dl Weißweinessig
Weißwein und Essig erwärmen, Kaubonbons darin auflösen. Passionsfruchtfleisch zugeben, kurz einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten für die eingelegten Radieschen
2 Radischen
1 dl Weißwein
1 dl Weißweinessig
10 g Zucker
etwas Salz
Radieschen in hauchdünne Scheiben schneiden. Weißwein, Essig, Zucker und Salz aufkochen, Radieschen darin kurz blanchieren. Abkühlen lassen.
Zutaten für die konfierte Zitronenzesten-Cherry-Tomaten
3 Cherry-Tomaten
0,5 Zitrone (Abrieb)
2 g Thymian
10 g Puderzucker
etwas Olivenöl
Cherry-Tomaten halbieren, mit Olivenöl, Thymian und Puderzucker marinieren. Bei 60° C im Ofen ca. 20 Minuten konfieren. Zitronenzesten abreiben, 3 mal in Wasser mit Zucker kurz blanchieren, damit die Bitterkeit verschwindet.
Zutaten zum Anrichten
25 g Pekannüsse
50 g Heu
etwas Salz
etwas Pfeffer
Saibling-Tatar mittig auf dem Teller platzieren. Radieschen, konfierte Tomaten und Zitronenzesten dekorativ anrichten. Mit der Passionsfrucht-Kaubonbon-Vinaigrette beträufeln. Pekannüsse fein darüber reiben. Teller auf etwas Heu setzen und dieses vor dem Gast kurz anzünden für den Rauch-Effekt.
