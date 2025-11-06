Innereien mal anders Rezept von Marcel Kokot: Mit Kalbsleber gefüllte Vareniki und geschmorte Kalbsnieren Veröffentlicht: Vor 2 Stunden Bild: Sat.1 Schweiz

Die Zutaten der vierten Folge: Kalbsinnereien, Lotuswurzel und Franck Aroma. Hieraus zaubert Koch Marcel Kokot gleich zwei Gerichte.

Rezept und Zubereitung für Vareniki

Zutaten für den Teig 300 g Mehl

1 Ei

50 ml Milch

50 ml Wasser

15 ml Öl

Salz Mehl, Salz, Ei, Wasser und Öl zu einem glatten Teig verarbeiten und ca. 30 Minuten in einer Frischhaltefolie ruhen lassen.

Zutaten für die Füllung 200 g Kartoffeln, mehligkochend

1 normale Zwiebel, fein geschnitten und in Butter oder Butterschmalz braun geschmort

25 g Crème fraîche

Abrieb von 1 Bio Zitrone

1 EL Petersilie, fein gehackt

1 Eigelb

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

100 g Kalbsleber durch den Fleischwolf gedreht

1 Ei, verquirlt Die Kartoffeln schälen. Salzwasser in einen Topf geben und die Kartoffeln weich kochen, abgießen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die Kartoffelmasse mit den restlichen genannten Zutaten verrühren. Für die Zwiebelschmelze die Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden. Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zwiebelstreifen braun anschwitzen, dabei das Lorbeerblatt hinzufügen. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Zwiebeln ziehen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und mit einem runden Ausstecher kreisrunde Scheiben ausstechen. Die Teigkreise mit jeweils etwa einem Esslöffel Füllung belegen. Mit dem verquirlten Ei den Rand eines jeden Teigkreises bestreichen und diesen zu einem Vareniki (Ravioli) formen. Die Vareniki in siedendem Salzwasser etwa 3 Minuten kochen, anschließend mit einem Schaumlöffel herausnehmen und durch die Zwiebelschmelze ziehen.

Zutaten für Letscho 2 Karotte, geschält und geraspelt

2 Paprika, rot und gelb in Würfel geschnitten

4 Schalotten, in Würfel geschnitten

2 Zehe Knoblauch

1/5 Glas (Dose) Tomaten, ohne Schale geschnitten 250 g

etwas Salz und Pfeffer

1 Chili

1 TL Paprikapulver geräuchert

60 ml Sonnenblumenöl

Prise Zucker

1 EL Zitronensaft Öl in der Pfanne erhitzen, das Gemüse reingeben und gut durchschmoren lassen, mit Paprikapulver würzen und mit den Tomaten ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und dem Zitronensaft abschmecken, Lorbeerblatt und Thymianzweig zufügen und alles ca. 20 Minuten einkochen lassen. Lorbeerblatt und Thymianzweig wieder entnehmen.

Zutaten für Kalbsmilken 200 g Kalbsmilken

1 Zwiebel, halbiert

1 Lorbeerblatt

Salz

Geflügelfond oder Brühe zum Garen

Mehl zum Wälzen

1–2 Eier, verquirlt

Semmelbrösel (Pankomehl) zum PanierenButterschmalz oder Öl zum Braten Kalbsmilken abspülen, grobe Härchen oder Gewebe entfernen. In grobe Stücke schneiden. Zwiebel grob hacken. Einen Topf mit Geflügelfond ca. halb voll füllen. Zwiebel, Lorbeerblatt und etwas Salz hinzufügen. Die Kalbsmilken erst hineinlegen, wenn der Fond einmal aufgekocht hat und ca. für 15-20 Minuten darin ziehen lassen. Danach herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Falls nötig, überschüssigen Fond abseihen. Mehl in einen Teller, verquirlte Eier in einen zweiten Teller, Semmelbrösel in einen dritten Teller geben. Mit Salz würzen. Kalbsmilkestücke zuerst im Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen, schließlich in den Semmelbröseln panieren. Leicht andrücken. In einer Pfanne ausreichend Butterschmalz oder Öl erhitzen, bis es heiß ist. Die panierten Milkenstücke portionsweise ca. 2–4 Minuten pro Seite braten, bis die Panade goldbraun und knusprig ist. Kurz ruhen lassen.

Zutaten für frittierte Zwiebel 1 Zwiebel geschält

Ca. 200 g Mehl

Etwas Salz

1 Liter Öl zum Frittieren Als Erstes nimmt man die Zwiebel und schneidet sie in ganz dünne Scheiben. Das klappt am besten mit einer Aufschnitt-Maschine oder einem V-Hobler. Danach mit Salz würzen und für 5 Minuten stehen und zugleich wässern lassen. Jetzt wird das Öl in einen hohen Topf gegeben und auf 140-150 Grad erhitzt. Man nimmt die Zwiebeln, die mit Salz bestreut wurden, und gibt dies auf ein Stück Küchenpapier und schaut, dass die Zwiebeln jetzt etwas trockener sind. Dann mixt man großzügig die Zwiebeln mit dem Mehl und schüttelt den Rest wieder ab und frittiert die Zwiebeln goldbraun in dem Fett aus. Dann holt man die Zwiebeln raus und legt sie auf ein Stück Küchenpapier und würzt dies mit Salz.

Rezept und Zubereitung für geschmorte Kalbsnieren

Zutaten für Kalbsnieren 1 Kalbsniere

500 g Milch

Salz, Pfeffer

250 ml Portwein

50 g Lotuswurzel

2 Schalotten in feine Würfel geschnitten

100ml Kalbsfond

Eine grosse Prise Franck Aroma Die Kalbsnieren für mindestens 20 Minuten in Milch einlegen. Danach rausholen und auf ein Stück Küchenrolle legen und abtropfen lassen. Die fein geschnittenen Schalotten in einem Topf bei kleiner Hitze leicht glasig anschwitzen. Franck Aroma hinzugeben. Mit dem Portwein und dem Kalbsfond ablöschen und um die Hälfte reduzieren lassen. Die dünn geschnittenen Scheiben Nierchen reinlegen und ziehen lassen. Währenddessen die Lotuswurzel in feine Würfel schneiden und kurz vorm Servieren unter dem Sud geben und mit servieren.

Zutaten für rote Zwiebel süss-sauer Rote Zwiebeln

80 g Zucker

200 g Reisessig

Salz, Pfeffer

1 Lorbeerblatt Die Zwiebel von der Schale befreien, dann in halbe Zentimeter dicke Ringe schneiden. Den Zucker in einer Pfanne oder Topf zum Schmelzen bringen. Die Zwiebeln auf den Zucker legen und kurz drin lassen, anschließend das Lorbeerblatt und den Essig dazugeben. Von jeder Seite ca. 5 Minuten leicht köcheln lassen. Falls der Essig verfliegen sollte, ruhig etwas nachgießen. Ist die Zwiebel glasig geworden, wird sie herausgenommen und erstmal zur Seite gelegt, nicht kaltstellen. Mit Salz und Pfeffer zum Schluss abschmecken. Im Gleichen Sud, aber ohne Zwiebeln, wird die Lotuswurzel (4-6 dünne Scheiben) eingelegt und für 15 Minuten ziehen gelassen. Nicht erhitzen. Kurz vorm Servieren rausholen und kurz abtropfen lassen.