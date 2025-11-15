Für alle Feinschmecker
"Beef Club": Yannick Stockers Rezept für Cazuela de Ave
Aktualisiert:
Yannick Stocker verwandelt die chilenische Spezialität Cazuela de Ave in ein kulinarisches Spektakel - und zwar durch das Zusammenspiel der Kaffeenote im Fleisch mit dem erdigen Aroma der Brühe.
Zutaten für Cazuela de Ave
1 Truthahnschenkel
1 Flügel
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
Sonnenblumenöl zum Anbraten
Salz
Pfeffer
1 L Wasser
Dampfkochtopf zum Garen
20 g Pu-Erh-Tee
200 g Hokkaido-Kürbis in Würfel
50 g Basmatireis, normal kochen
50 g festkochende Kartoffel, geschält
Rub für die gebratene Brust
20 g grüne Kaffeebohnen
5 g Aliño Completo
4 g Merkén
5 g Rauchpaprika
Zubereitung der Cazuela
Im Dampfkochtopf Sonnenblumenöl erhitzen und den Schenkel sowie den Flügel goldbraun anbraten. Die geschnittenen Zwiebeln und Knoblauch hinzufügen und mit anbraten. Mit den Gewürzen bestreuen und kurz mit braten.
Ablöschen mit der Geflügelbrühe und zum Siedepunkt bringen. Deckel drauf und Druck in den Topf bringen.
Ca. 30 bis 35 Minuten im Dampfkochtopf kochen, bis das Fleisch von dem Schenkel fällt.
Das Fleisch aus der Brühe nehmen und zugedeckt warm halten. Die Brühe durch ein Sieb passieren.
Nebenbei den Pu-Erh Tee im lauwarmen Wasser einweichen. Die Brühe abschmecken und den Tee Schritt für Schritt wieder hinzufügen. Langsam herantasten, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist.
Den Reis separat im Topf oder im Reiskocher mit Wasser kochen.
Hokkaido-Kürbis in Würfel schneiden (ca. 3 cm auf 3 cm) zum Rösten bei 180 Grad für 10 Minuten.
Kartoffel schälen und ebenso in Würfel schneiden und im Wasser mit Biss weich kochen.
Zubereitung für den Rub
Die Kaffeebohnen bei 180 Grad. Ca. 15 Minuten rösten. Alle Gewürze in einen Mixer geben und auf maximaler Stufe pulverisieren.
Die Brust mit dem Rub gut einmassieren und im Öl bis guter Farbgebung anbraten. In den Ofen geben und bei 180 Grad für ca. 6 Minuten weiter braten lassen.
Garstufe unbedingt je nach Brustgrösse kontrollieren.
Alles auf dem Teller zusammen anrichten und mit geschnittenem Koriander und Frühlingszwiebel garnieren.
So wurde das Rezept in der Folge gekocht
