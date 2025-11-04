Feine Küche zum Nachkochen
Rezept von Ivo Kramer: Pastinake im Salzbett, Rindsfilet-Tatar und Reis-Chip
Aktualisiert:
Ein Gericht, das mit feiner Raffinesse überrascht: zartes Rind und erdige Pastinake vereinen sich zu einem kulinarischen Erlebnis.
Zutaten und Zubereitung
Pastinake im Salzbett
Pastinakenchip und -püree (mit Dashi-Rahm und Rauch)
Flat Iron sous-vide mit Magentrás-Gewürz, im Rinderfett gebraten
Magentrás-Jus
Reis-Chip
Entrecôte-Tataki flambiert mit Essigmarinade
Rindsfilet-Tatar (scharf, mit Räucheraroma)
Garnitur: Johannisbeeren & Petersilie
Pastinake im Salzbett
Ganze Pastinaken auf ein Backblech mit grobem Salz legen, bei 180 °C ca. 35 Minuten garen. Herausnehmen, aufschneiden, warm servieren.
Pastinakenchip & Püree
Dünne Scheiben zu knusprigen Chips frittieren. Pastinaken würfeln und mit Zwiebel und Sellerie anschwitzen, dann mit Dashi-Fond und Rahm weichkochen. Fein pürieren, mit 1–2 Tropfen Flüssigrauch abschmecken.
Flat Iron sous-vide & Finish
Mit Magentrás-Gewürz vakuumieren, 50° C / 30 Minuten garen. Danach in heissem Rinderfett kurz anbraten.
Magentrás-Jus
Reduzierten Jus-Ansatz (1 Woche) aufkochen, abschmecken mit Magentrás montieren.
Reis-Chip
Reispapier in 180 °C Öl kurz frittieren und aufpoppen lassen.
