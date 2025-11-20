Das Gericht verbindet das Erdige des Kalbsragouts mit der Süße der kandierten Johannisbeere und erzeugt so ein kulinarisches Erlebnis für den Gaumen.

Rezept für 3 Personen

Mit Salz und Pfeffer würzen, Tomatenmark und Mirepoix zugeben, kurz rösten. Mit Rotwein ablöschen, flambieren, dann mit Kalbsfond aufgießen. Kräuter und Langkornpfeffer zugeben, 55 Minuten sanft schmoren lassen.

Kalbsschulterspitz in ca. 2,5 cm grosse Würfel schneiden und in Olivenöl scharf anbraten.

Die Sauce durch ein feines Sieb passieren. Mit Balsamico-Essig und Bouquet garni verfeinern. Falls nötig, mit in Wasser angerührter Stärke leicht binden.

In einer ofenfesten Form mit Kalbsfond, Butter, Kräutern und Knoblauch bei 210 °C ca. 40 Minuten schmoren, bis sie außen goldbraun und innen zart sind.

Beeren vorsichtig mit Zitronenabrieb, Rosmarin und Puderzucker erhitzen. Leicht karamellisieren lassen und mit einem Hauch Pfeffer abrunden.

Mariengras anzünden, Randen mit Orangenzeste, Rosmarin und Zimt im Rauch bei 190 °C ca. 35 Minuten garen. Hälfte würfeln, die andere Hälfte mit Sauerrahm und Butter pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für das Amuse-Bouche

50 ml Olivenöl

120 g Rosmarin

1 Knoblauchzehe

60 ml Gin

200 g Isomalt

Salz

Pfeffer

Kohle

Das Öl mit der Hälfte des Rosmarins mithilfe der Kohle flambieren. Das Öl filtern und mit dem Isomalt mischen, um so einen Crumble zu formen.

In einem Mixer Gin, etwas Kalbsbouillon, den restlichen Rosmarin und Knoblauch mixen, anschließend filtern.

Mithilfe von Stickstoff so lange schlagen, bis eine Sorbet-Konsistenz erreicht ist.