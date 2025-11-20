Für alle Feinschmecker
Rezept von Milos Battaglia: Kalbsschulterspitz-Ragout mit fermentiertem Langkornpfeffer-Jus und Fondant-Kartoffel
Veröffentlicht:
Das Gericht verbindet das Erdige des Kalbsragouts mit der Süße der kandierten Johannisbeere und erzeugt so ein kulinarisches Erlebnis für den Gaumen.
Rezept für 3 Personen
Zutaten für das Kalbsragout
400 g Kalbsschulterspitz
160 g Mirepoix (Zwiebel, Karotte, Sellerie)
40 g Tomatenmark
260 ml Rotwein
40 g fermentierter Langkornpfeffer
20 g Thymian
10 g Rosmarin
5 g Lorbeerblätter
500 ml Kalbsfond
Olivenöl
Salz
Pfeffer
Kalbsschulterspitz in ca. 2,5 cm grosse Würfel schneiden und in Olivenöl scharf anbraten.
Mit Salz und Pfeffer würzen, Tomatenmark und Mirepoix zugeben, kurz rösten. Mit Rotwein ablöschen, flambieren, dann mit Kalbsfond aufgießen. Kräuter und Langkornpfeffer zugeben, 55 Minuten sanft schmoren lassen.
Zutaten für die Jus
Sauce aus dem Ragout (passiert)
20 ml Balsamico-Essig
5 g Langkornpfeffer
1 Bouquet garni
8 g Stärke (mit Wasser angerührt)
Die Sauce durch ein feines Sieb passieren. Mit Balsamico-Essig und Bouquet garni verfeinern. Falls nötig, mit in Wasser angerührter Stärke leicht binden.
Zutaten für die Fondant-Kartoffeln
380 g festkochende Kartoffeln
180 ml Kalbsfond
20 g Butter
5 g Thymian
5 g Rosmarin
1 Knoblauchzehe
1 Lorbeerblatt
Salz
Pfeffer
Kartoffeln schälen und in gleichmäßige Zylinder schneiden.
In einer ofenfesten Form mit Kalbsfond, Butter, Kräutern und Knoblauch bei 210 °C ca. 40 Minuten schmoren, bis sie außen goldbraun und innen zart sind.
Zutaten für die kandierten Johannisbeeren
20 g Johannisbeeren
1 Zitrone (Abrieb und etwas Saft)
5 g Rosmarin
8 g Puderzucker
Pfeffer
Beeren vorsichtig mit Zitronenabrieb, Rosmarin und Puderzucker erhitzen. Leicht karamellisieren lassen und mit einem Hauch Pfeffer abrunden.
Zutaten für die Randen-Variation
400 g Randen (Rote Beete)
300 g Mariengras-Zopf (zum Räuchern)
1 Orange (Zeste und etwas Saft)
1 Zimtstange
5 g Rosmarin
50 g Sauerrahm
20 g Butter
Salz
Pfeffer
Mariengras anzünden, Randen mit Orangenzeste, Rosmarin und Zimt im Rauch bei 190 °C ca. 35 Minuten garen. Hälfte würfeln, die andere Hälfte mit Sauerrahm und Butter pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten für das Amuse-Bouche
50 ml Olivenöl
120 g Rosmarin
1 Knoblauchzehe
60 ml Gin
200 g Isomalt
Salz
Pfeffer
Kohle
Das Öl mit der Hälfte des Rosmarins mithilfe der Kohle flambieren. Das Öl filtern und mit dem Isomalt mischen, um so einen Crumble zu formen.
In einem Mixer Gin, etwas Kalbsbouillon, den restlichen Rosmarin und Knoblauch mixen, anschließend filtern.
Mithilfe von Stickstoff so lange schlagen, bis eine Sorbet-Konsistenz erreicht ist.
