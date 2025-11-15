Feine Küche zum Nachkochen
"Beef Club" : Ivo Kramers Rezept für gepickelte Truthahnbrust und geschmorter Sellerie
Aktualisiert:
Ivo Kramer zeigt, wie Geflügelfleisch mit nur wenigen Zutaten zu einem richtigen Geschmackserlebnis zubereitet werden kann. So kannst du das Rezept aus "Beef Club" nachkochen.
Zutaten und Zubereitung
Sellerie
Truthahnfond
Truthahnkeulen
Mirepoix
Weißwein
Fond
Entenfett
Gewürze
Truthahnbrust
Salz
Zucker
Essig
Gurke
Rettich
Limetten-Tee-Vinaigrette
Rahm
Miso
Kaffee
Kräuter
Rapsöl
Pu-Erh Tee
Confierte Truthahnbrust (vorher gepickelt)
Die Brust zuvor 30 Minuten in Pickelsud (Salz, Zucker, Essig, Gewürze) einlegen. Danach abtrocknen, in Entenfett bei 85 °C ca. 25 Minuten confieren.
Truthahnkeulen-Rillette
Keulen im Druckkochtopf mit Mirepoix, Weisswein und Fond 30 Minuten garen. Fleisch zupfen, mit Entenfett und Gewürzen mischen.
Geschmorter Sellerie
Selleriescheiben scharf anbraten, mit Truthahnfond ablöschen, 20 Minuten schmoren.
Kaffee-Miso-Sauce
Rahm und Truthahn Fond mit Miso und leicht geröstetem Kaffee kochen. Kräuter und Rapsöl 3 Minuten bei 62 Grad mixen, passieren und unter die Sauce geben.
Rettich-Gurken-Salat
Dicke Gurkenscheiben aushöhlen. Dünne Rettichscheiben einlegen und zu Rosen rollen und in die Gurke setzen.
Mit Limetten-Tee-Vinaigrette nappieren.
Pu-Erh Tee-Extrakt
Tee stark ziehen lassen, leicht einkochen. Zum Servieren wenige Tropfen oder Parfum-Dampf.
So wurde das Rezept in der Folge gekocht
Lass dich von weiteren Rezepten aus "Beef Club" inspirieren
Mehr entdecken
Für alle Feinschmecker
"Beef Club": Yannick Stockers Rezept für Cazuela de Ave
Innereien mal anders
Rezept von Marcel Kokot: Mit Kalbsleber gefüllte Vareniki und geschmorte Kalbsnieren
Rezept von Jasdeep Singh: Innereien Masala mit Lotoswurzel-Yakhni
Feine Küche zum Nachkochen
Rezept von Ivo Kramer: Pastinake im Salzbett, Rindsfilet-Tatar und Reis-Chip
Für alle Fleisch-Fans
Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo
Lecker vegetarisch
Rezept von Milos Battaglia: Gebratenes Saiblings-Filet mit Brennnessel-Pulver-Espuma auf mediterraner Quinoa, sautiertes Pak Choi, gebratene Baby-Auberginen und glasierten Kefen
Saftig und frisch
Rezept von Stefan Obrecht: Gefüllte Saiblingsröllchen mit Linsensalat und gepickelten Zwiebeln
Bratwurst mal anders
Rezept von Pablo Madera: Schweinewurst und Süßkartoffeln mit Sepia-Tinte-Mayonnaise
Für alle Foodies
Rezept von Yannick Stocker: Bratwurst mit Sepia Aioli und gebratenem Kopfsalat an Haselnussvinaigrette