Rezept von Jasdeep Singh: Innereien Masala mit Lotoswurzel-Yakhni
Veröffentlicht:
Mit Kalbsinnereien, Lotuswurzel und Franck Aroma versucht sich der indische Traditionskoch Jasdeep (42) in die nächste Runde zu kochen. Hier das Rezept von Jasdeep Singh aus Folge 4.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für Innereien Masala mit Lotoswurzel-Yakhni (Leber-, Nieren, und Milken-Curry)
250 g Kalbsniere, gewürfelt
250 g Kalbsmilken, gewürfelt (Haut/Membran entfernt, bei Bedarf blanchiert)
2 mittelgrosse Zwiebeln, fein gehackt
3–4 Knoblauchzehen, gehackt
1 EL frischer Ingwer, gehackt
2 mittelgrosse Tomaten, fein gehackt (oder 1⁄2 Tasse Püree)
2–3 grüne Chilischoten, geschlitzt (optional, Schärfe anpassen)
2 EL Öl oder Ghee
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Kurkumapulver
1 ½ TL rotes Chilipulver (nach Geschmack anpassen)
2 TL Korianderpulver
1 TL Garam Masala Pulver
1⁄2 TL schwarzer Pfeffer
Salz nach Geschmack
Frische Korianderblätter, gehackt (zum Garnieren)
Ein Spritzer Zitrone
50 g Lotosstängel (Nadru), geschält und in 2,5 cm dicke Scheiben geschnitten
1 Tasse Joghurt, glatt geschlagen
1 TL Fenchelsamenpulver (Saunf)
1 TL Ingwerpaste
1–2 grüne Chilischoten, geschlitzt
2 EL Öl oder Ghee
1 TL Kreuzkümmel
1 Lorbeerblatt
1/2 TL Kurkumapulver
Frischer Koriander zum Garnieren
200 g Mehl
1 Tasse Basmatireis
Innereien Masala
1. Fleisch vorbereiten – Leber, Niere und Milken gründlich waschen. Membranen entfernen und Niere/Milken kurz in Salz- oder Zitronenwasser einweichen, um den Geruch zu reduzieren. In kleine Würfel schneiden.
2. Gewürze anbraten – Öl/Ghee in einer schweren Pfanne erhitzen. Kreuzkümmelsamen hinzufügen und köcheln lassen. Gehackte Zwiebeln hinzufügen und goldbraun anbraten.
3. Masala zubereiten – Ingwer und Knoblauch hinzufügen und 1–2 Minuten braten, bis es duftet. Tomaten, Kurkuma, Chilipulver, Korianderpulver und Salz hinzufügen. Kochen, bis sich das Öl absetzt und das Masala eindickt.
4. Fleisch hinzufügen – Zuerst Nieren- und Hodenstücke hinzufügen und bei mittlerer bis hoher Hitze 5–6 Minuten unter Rühren kochen. Dann die Leber hinzufügen (sie gart schneller). Gut mit dem Masala vermischen.
5. Köcheln lassen – Eine halbe Tasse Wasser hinzufügen (mehr, wenn eine sossenartige Konsistenz gewünscht ist). Abdecken und 10–12 Minuten köcheln lassen, gelegentlich umrühren, bis das Fleisch zart, aber nicht verkocht ist (insbesondere die Leber sollte weich bleiben).
6. Fertigstellen – Mit Garam Masala und schwarzem Pfeffer bestreuen. Umrühren und weitere 2 Minuten kochen lassen
7. Servieren – Mit frischem Koriander und einem Spritzer Zitrone garnieren.
Heiss mit Roti, Naan oder gedämpftem Reis servieren.
Kaschmirisches Lotoswurzel-Yakhni
1. Lotoswurzelscheiben 2–3 Minuten in kochendem Wasser blanchieren. Abgiessen und beiseitestellen.
2. Öl in einer Pfanne erhitzen. Kreuzkümmel und Lorbeerblatt hinzufügen und anbraten, bis es aromatisch ist.
3. Ingwerpaste und grüne Chilischoten hinzufügen. 1 Minute anbraten.
4. Hitze reduzieren und den verquirlten Joghurt langsam unter ständigem Rühren hinzufügen, damit er nicht gerinnt.
5. Kurkuma, Fenchelpulver und Salz hinzufügen. Gut verrühren.
6. Blanchierten Lotusstängel hinzufügen. Abdecken und 8–10 Minuten köcheln lassen, bis das Yakhni weich ist und leicht eindickt.
7. Mit frischem Koriander garnieren und heiss mit Reis oder Naan servieren.
Fladenbrot
1. Mehl, Salz und Wasser zu einem glatten Teig kneten.
2. Teig in 6 Stücke teilen, dünn ausrollen.
3. In heisser Pfanne (ohne Öl) von beiden Seiten je ca. 1 Minute backen, bis braune
Flecken entstehen.
Jeera-Reis
1. Reis waschen.
2.. Ghee/Öl erhitzen, Kreuzkümmel darin anrösten, bis es duftet.
3. Reis dazugeben, kurz mitrösten.
4. 2 Tassen Wasser und Salz hinzufügen, aufkochen, dann zugedeckt bei schwacher
Hitze ca. 10–12 Minuten garen.
Lass dich von weiteren Rezepten aus "Beef Club" inspirieren
Mehr entdecken
Innereien mal anders
Rezept von Marcel Kokot: Mit Kalbsleber gefüllte Vareniki und geschmorte Kalbsnieren
Feine Küche zum Nachkochen
Rezept von Ivo Kramer: Pastinake im Salzbett, Rindsfilet-Tatar und Reis-Chip
Für alle Fleisch-Fans
Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo
Lecker vegetarisch
Rezept von Milos Battaglia: Gebratenes Saiblings-Filet mit Brennnessel-Pulver-Espuma auf mediterraner Quinoa, sautiertes Pak Choi, gebratene Baby-Auberginen und glasierten Kefen
Saftig und frisch
Rezept von Stefan Obrecht: Gefüllte Saiblingsröllchen mit Linsensalat und gepickelten Zwiebeln
Bratwurst mal anders
Rezept von Pablo Madera: Schweinewurst und Süßkartoffeln mit Sepia-Tinte-Mayonnaise
Für alle Foodies
Rezept von Yannick Stocker: Bratwurst mit Sepia Aioli und gebratenem Kopfsalat an Haselnussvinaigrette
Fleisch-Liebhaber aufgepasst!
Feuer und Flamme: Wer wird "Beef Club Champion 2025"?
Beef Club
Rezept Marco von Arx: Hirschbäggli, Hirschragout mit Feigen & Shimenjipilzen, Federkohl & Kokosnuss, Spirulina-Gewürzmischung