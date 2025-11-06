Rezept von Jasdeep Singh: Innereien Masala mit Lotoswurzel-Yakhni

Mit Kalbsinnereien, Lotuswurzel und Franck Aroma versucht sich der indische Traditionskoch Jasdeep (42) in die nächste Runde zu kochen. Hier das Rezept von Jasdeep Singh aus Folge 4.

Rezept und Zubereitung

Innereien Masala

1. Fleisch vorbereiten – Leber, Niere und Milken gründlich waschen. Membranen entfernen und Niere/Milken kurz in Salz- oder Zitronenwasser einweichen, um den Geruch zu reduzieren. In kleine Würfel schneiden.

2. Gewürze anbraten – Öl/Ghee in einer schweren Pfanne erhitzen. Kreuzkümmelsamen hinzufügen und köcheln lassen. Gehackte Zwiebeln hinzufügen und goldbraun anbraten.

3. Masala zubereiten – Ingwer und Knoblauch hinzufügen und 1–2 Minuten braten, bis es duftet. Tomaten, Kurkuma, Chilipulver, Korianderpulver und Salz hinzufügen. Kochen, bis sich das Öl absetzt und das Masala eindickt.

4. Fleisch hinzufügen – Zuerst Nieren- und Hodenstücke hinzufügen und bei mittlerer bis hoher Hitze 5–6 Minuten unter Rühren kochen. Dann die Leber hinzufügen (sie gart schneller). Gut mit dem Masala vermischen.

5. Köcheln lassen – Eine halbe Tasse Wasser hinzufügen (mehr, wenn eine sossenartige Konsistenz gewünscht ist). Abdecken und 10–12 Minuten köcheln lassen, gelegentlich umrühren, bis das Fleisch zart, aber nicht verkocht ist (insbesondere die Leber sollte weich bleiben).

6. Fertigstellen – Mit Garam Masala und schwarzem Pfeffer bestreuen. Umrühren und weitere 2 Minuten kochen lassen

7. Servieren – Mit frischem Koriander und einem Spritzer Zitrone garnieren.



Heiss mit Roti, Naan oder gedämpftem Reis servieren.