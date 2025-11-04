Für alle Foodies
Rezept von Yannick Stocker: Bratwurst mit Sepia Aioli und gebratenem Kopfsalat an Haselnussvinaigrette
Aktualisiert:
Würzige Bratwurst, cremige Sepia-Aioli und nussig-warme Aromen des gebratenen Kopfsalats verschmelzen zu einer vielversprechenden Kombination.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für die Schweinebratwurst
500 g Schweinefleisch (Schweinefleisch- und Fettextrakte)
10 g Salz
2 g Pfeffer
2 g Aliño Completo
2 g Merkén
10 g Zimtpfeffer
etwas Naturdärme (für die Wursthülle)
Den Darm in lauwarmen Wasser einweichen. Das ganze Fleisch in 3 auf 3 cm große Würfel schneiden und durch den Fleischwolf drücken. Alle Gewürze hinzufügen und in einem Schlagkessel in der KitchenAid zu einer glatten Masse verrühren. Nun den Wurstaufsatz aufbauen und den Darm vorsichtig darüber stülpen. Die fertige Fleischmasse durch den Wurstaufsatz lassen und warten, bis sich der Darm langsam füllt. Dann erst den Knopf machen, sodass kein Fleisch mehr durchkommt. Den Darm auf die gewünschte Menge mit der Wurstmasse füllen und anschließend auch diese Seite zu knöpfen. Wasser aufsetzen. Die Wurst in kochendes Wasser geben und von der Hitze nehmen. Gute 10 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Die Würste herausnehmen, trockentupfen und im Sonnenblumenöl das Fett gut ausbraten.
Zutaten für die Sepia Aioli
10 g Sepia-Tinte
2 Eigelb
2 Knoblauchzehen (fein gehackt)
5 g Apfelessig
150 ml Olivenöl/Rapsöl
etwas Salz nach Geschmack
etwas Pfeffer nach Geschmack
Alle Zutaten, außer das Öl, in einem Mixer mind. 5 Minuten lang auf höchster Stufe mixen. Die Geschwindigkeit reduzieren, und langsam das Öl rein montieren bis es eine Mayonnaise artige Konsistenz gibt, nochmal abschmecken, eventuell Salz oder Pfeffer hinzufügen.
Zutaten für den gebratenen Kopfsalat
1 Kopf Kopfsalat (ca. 300 g)
15 ml Sonnenblumenöl zum Braten
etwas Salz
etwas Pfeffer
Den Kopfsalat vierteln und sauber waschen, trocken legen und in einer Pfanne/Grill in heißem Sonnenblumenöl für ca. 1 Minute pro Seite anbraten.
Hier kommst du zur Folge:
Wer holt sich den Titel bei "Beef Club"?
Mehr entdecken
Feine Küche zum Nachkochen
Rezept von Ivo Kramer: Pastinake im Salzbett, Rindsfilet-Tatar und Reis-Chip
Für alle Fleisch-Fans
Rezept von Kevin Toma: T-Bone Steak mit Pürre, Dattelsauce, Taco und Ambaa Mayo
Lecker vegetarisch
Rezept von Milos Battaglia: Gebratenes Saiblings-Filet mit Brennnessel-Pulver-Espuma auf mediterraner Quinoa, sautiertes Pak Choi, gebratene Baby-Auberginen und glasierten Kefen
Saftig und frisch
Rezept von Stefan Obrecht: Gefüllte Saiblingsröllchen mit Linsensalat und gepickelten Zwiebeln
Bratwurst mal anders
Rezept von Pablo Madera: Schweinewurst und Süßkartoffeln mit Sepia-Tinte-Mayonnaise
Fleisch-Liebhaber aufgepasst!
Feuer und Flamme: Wer wird "Beef Club Champion 2025"?
Beef Club
Rezept Marco von Arx: Hirschbäggli, Hirschragout mit Feigen & Shimenjipilzen, Federkohl & Kokosnuss, Spirulina-Gewürzmischung