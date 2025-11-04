Würzige Bratwurst, cremige Sepia-Aioli und nussig-warme Aromen des gebratenen Kopfsalats verschmelzen zu einer vielversprechenden Kombination.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für die Schweinebratwurst

500 g Schweinefleisch (Schweinefleisch- und Fettextrakte)

10 g Salz

2 g Pfeffer

2 g Aliño Completo

2 g Merkén

10 g Zimtpfeffer

etwas Naturdärme (für die Wursthülle)

Den Darm in lauwarmen Wasser einweichen. Das ganze Fleisch in 3 auf 3 cm große Würfel schneiden und durch den Fleischwolf drücken. Alle Gewürze hinzufügen und in einem Schlagkessel in der KitchenAid zu einer glatten Masse verrühren. Nun den Wurstaufsatz aufbauen und den Darm vorsichtig darüber stülpen. Die fertige Fleischmasse durch den Wurstaufsatz lassen und warten, bis sich der Darm langsam füllt. Dann erst den Knopf machen, sodass kein Fleisch mehr durchkommt. Den Darm auf die gewünschte Menge mit der Wurstmasse füllen und anschließend auch diese Seite zu knöpfen. Wasser aufsetzen. Die Wurst in kochendes Wasser geben und von der Hitze nehmen. Gute 10 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Die Würste herausnehmen, trockentupfen und im Sonnenblumenöl das Fett gut ausbraten.