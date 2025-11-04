Orient auf dem Teller Chili: Kapaun mit Couscous Aktualisiert: 01.06.2025 • 15:55 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Bei "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" wird der perfekte orientalische Salat gemacht, der auf keiner Grill-Party fehlen darf. Hier ist das Rezept aus der dritten Folge der neuen Staffel.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für den Couscous 4 Peperoni

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

20 g Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

1 Prise Muskat

1 Prise Kardamom, gemahlen

1 Prise Koriandersamen, gemahlen

1 Prise Paprikapulver, gemahlen

1 Prise Kurkuma, gemahlen

1 Messerspitze Safranpulver

1 Messerspitze Zimt

3 dl Wasser

250 g Couscous

1 Bund glatte Petersilie, fein geschnitten

200 g Datteln ohne Kern

1 Zitrone (Saft und Abrieb)

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas weißer Balsamico

etwas Bergfeuer Peperoni waschen und bei 180° C Umluft ca. 20 Minuten rösten, danach abkühlen lassen, schälen und entfernen. Schalotten und Knoblauch in feine Würfel schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Danach alle Gewürze dazugeben und 2 Minuten mitdünsten. Wasser zugeben und den Couscous einrühren. Jetzt nur ziehen lassen, bis das Wasser vollständig aufgesogen ist. Dattel und Peperoni in kleine Würfel schneiden und in den Salat geben. Danach restliche Zutaten zugeben und abschmecken.

Zutaten für den Joghurt 0,5 Gurke, geraffelt

1 Prise Salz

etwas gehackte Petersilie

etwas gehackter Dill

4 EL griechischer Joghurt

2 EL Frischkäse

etwas Zitronenabrieb Gurke raffeln und salzen, danach gut ausdrücken und mit den restlichen Zutaten vermengen.

Zutaten für den Kapaun 4 Kapaun Schenkel

1 Prise Salz

etwas flüssige Butter mit Chili und Knoblauch Kapaun salzen und bei mittlerer Glut rundum anrösten. Dabei immer wieder mit Butter bepinseln.

