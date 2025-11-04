Orient auf dem Teller

Chili: Kapaun mit Couscous

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Bei "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" wird der perfekte orientalische Salat gemacht, der auf keiner Grill-Party fehlen darf. Hier ist das Rezept aus der dritten Folge der neuen Staffel.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für den Couscous

  • 4 Peperoni

  • 2 Schalotten

  • 1 Knoblauchzehe

  • 20 g Olivenöl

  • 1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

  • 1 Prise Muskat

  • 1 Prise Kardamom, gemahlen

  • 1 Prise Koriandersamen, gemahlen

  • 1 Prise Paprikapulver, gemahlen

  • 1 Prise Kurkuma, gemahlen

  • 1 Messerspitze Safranpulver

  • 1 Messerspitze Zimt

  • 3 dl Wasser

  • 250 g Couscous

  • 1 Bund glatte Petersilie, fein geschnitten

  • 200 g Datteln ohne Kern

  • 1 Zitrone (Saft und Abrieb)

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

  • etwas weißer Balsamico

  • etwas Bergfeuer

Peperoni waschen und bei 180° C Umluft ca. 20 Minuten rösten, danach abkühlen lassen, schälen und entfernen. Schalotten und Knoblauch in feine Würfel schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Danach alle Gewürze dazugeben und 2 Minuten mitdünsten. Wasser zugeben und den Couscous einrühren. Jetzt nur ziehen lassen, bis das Wasser vollständig aufgesogen ist. Dattel und Peperoni in kleine Würfel schneiden und in den Salat geben. Danach restliche Zutaten zugeben und abschmecken.

Zutaten für den Joghurt

  • 0,5 Gurke, geraffelt

  • 1 Prise Salz

  • etwas gehackte Petersilie

  • etwas gehackter Dill

  • 4 EL griechischer Joghurt

  • 2 EL Frischkäse

  • etwas Zitronenabrieb

Gurke raffeln und salzen, danach gut ausdrücken und mit den restlichen Zutaten vermengen.

Zutaten für den Kapaun

  • 4 Kapaun Schenkel

  • 1 Prise Salz

  • etwas flüssige Butter mit Chili und Knoblauch

Kapaun salzen und bei mittlerer Glut rundum anrösten. Dabei immer wieder mit Butter bepinseln.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Aargau: Chili

Verfügbar auf JoynFolge vom 08.06.2025 • 15 Min • Ab 12

Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise

Mehr entdecken