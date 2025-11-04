Orient auf dem Teller
Chili: Kapaun mit Couscous
Aktualisiert:
Bei "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" wird der perfekte orientalische Salat gemacht, der auf keiner Grill-Party fehlen darf. Hier ist das Rezept aus der dritten Folge der neuen Staffel.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für den Couscous
4 Peperoni
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe
20 g Olivenöl
1 TL Kreuzkümmel, gemahlen
1 Prise Muskat
1 Prise Kardamom, gemahlen
1 Prise Koriandersamen, gemahlen
1 Prise Paprikapulver, gemahlen
1 Prise Kurkuma, gemahlen
1 Messerspitze Safranpulver
1 Messerspitze Zimt
3 dl Wasser
250 g Couscous
1 Bund glatte Petersilie, fein geschnitten
200 g Datteln ohne Kern
1 Zitrone (Saft und Abrieb)
etwas Salz
etwas Pfeffer
etwas weißer Balsamico
etwas Bergfeuer
Peperoni waschen und bei 180° C Umluft ca. 20 Minuten rösten, danach abkühlen lassen, schälen und entfernen. Schalotten und Knoblauch in feine Würfel schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Danach alle Gewürze dazugeben und 2 Minuten mitdünsten. Wasser zugeben und den Couscous einrühren. Jetzt nur ziehen lassen, bis das Wasser vollständig aufgesogen ist. Dattel und Peperoni in kleine Würfel schneiden und in den Salat geben. Danach restliche Zutaten zugeben und abschmecken.
Zutaten für den Joghurt
0,5 Gurke, geraffelt
1 Prise Salz
etwas gehackte Petersilie
etwas gehackter Dill
4 EL griechischer Joghurt
2 EL Frischkäse
etwas Zitronenabrieb
Gurke raffeln und salzen, danach gut ausdrücken und mit den restlichen Zutaten vermengen.
Zutaten für den Kapaun
4 Kapaun Schenkel
1 Prise Salz
etwas flüssige Butter mit Chili und Knoblauch
Kapaun salzen und bei mittlerer Glut rundum anrösten. Dabei immer wieder mit Butter bepinseln.
Hier kommst du zur Folge:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
