Für BBQ-Fans
Grill-Capuns mit Rindsentrecôte
Aktualisiert:
Bei der neuen Staffel von "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" ist für jeden etwas dabei. Dieses Rezept für Grill-Capuns mit Rindsentrecôte ist besonders lecker.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für die Capuns
120 g Salsiz in kleinen Würfeln
160 g Weißmehl
500 g Ricotta
2 Eigelb
50 g Sbrinz, gerieben
etwas Zitronenabrieb
etwas Salz
etwas Pfeffer
400 g Krautstiel, blanchiert
etwas flüssige Butter
Alle Zutaten für die Füllung mit Salz und Pfeffer mischen. Die Masse mit zwei Esslöffel zu Nocken abstechen und in leicht siedendem und gesalzenem Wasser pochieren. Danach auf ein geöltes Blech legen und abkühlen lassen. Die abgekühlten Nocken nun in Krautstielblätter einwickeln. Am besten eine Gusseisenplatte auf dem Grill erhitzen und mit Butter bepinseln. Die Capuns auf allen Seiten kurz anbraten und danach servieren. Nach Belieben mit etwas geriebenem Sbrinz ausgarnieren.
Zutaten für das Rindsentrecôte
2 EL Butter
2 Zweige Thymian
2 Zweige Rosmarin
1 Knoblauchzehe, zerdrückt
1 Prise Fleur de Sel
4 Entrecôte vom Rind (daumenbreit)
Alle Zutaten mit Fleur de Sel in einem Töpfchen erhitzen. Die Entrecôte nur salzen und danach auf der direkten Glut von allen Seiten anrösten. Danach auf der indirekten Hitze mit der Butter bepinseln und immer wieder wenden. Kerntemperatur 54° C.
