Grill-Capuns mit Rindsentrecôte Aktualisiert: 15.06.2025

Bei der neuen Staffel von "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" ist für jeden etwas dabei. Dieses Rezept für Grill-Capuns mit Rindsentrecôte ist besonders lecker.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für die Capuns 120 g Salsiz in kleinen Würfeln

160 g Weißmehl

500 g Ricotta

2 Eigelb

50 g Sbrinz, gerieben

etwas Zitronenabrieb

etwas Salz

etwas Pfeffer

400 g Krautstiel, blanchiert

etwas flüssige Butter Alle Zutaten für die Füllung mit Salz und Pfeffer mischen. Die Masse mit zwei Esslöffel zu Nocken abstechen und in leicht siedendem und gesalzenem Wasser pochieren. Danach auf ein geöltes Blech legen und abkühlen lassen. Die abgekühlten Nocken nun in Krautstielblätter einwickeln. Am besten eine Gusseisenplatte auf dem Grill erhitzen und mit Butter bepinseln. Die Capuns auf allen Seiten kurz anbraten und danach servieren. Nach Belieben mit etwas geriebenem Sbrinz ausgarnieren.

Zutaten für das Rindsentrecôte 2 EL Butter

2 Zweige Thymian

2 Zweige Rosmarin

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

1 Prise Fleur de Sel

4 Entrecôte vom Rind (daumenbreit) Alle Zutaten mit Fleur de Sel in einem Töpfchen erhitzen. Die Entrecôte nur salzen und danach auf der direkten Glut von allen Seiten anrösten. Danach auf der indirekten Hitze mit der Butter bepinseln und immer wieder wenden. Kerntemperatur 54° C.

