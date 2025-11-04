Fleisch-Pastete mit Ahornsirup

In der neuen Folge von "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" begibt sich Sandro Zinggeler erneut auf eine kulinarische Reise. Sein erster Halt ist dabei Fribourg, wo es einen leckeren Fleischkuchen mit Pfiff gibt.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für die Füllung

0,5 Semmeli

80 g Rahm

1 Ei

400 g Rindshackfleisch

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Cayennepfeffer

1 Prise Muskatnuss

150 g Kalbsniere, geputzt

150 g Kalbsleber, geputzt

150 g Milken, pochiert

120 g Bratspeck

1 Zwiebel, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

etwas Oregano, gehackt

1 EL Ahornsirup

1 dl Rotwein

Semmeli klein schneiden und mit Rahm und Ei einweichen. Danach mit dem Rindshack mischen und würzen. Niere, Leber und Milken in ca. 1 cm dicke Würfel schneiden. Danach den Speck kleingeschnitten in einer Pfanne anbraten. Jetzt alle Innereien, Zwiebel, Knoblauch und Oregano dazu geben und kurz mitbraten. Danach mit Ahornsirup und Rotwein ablöschen und kurz einkochen lassen. Abgekühlt mit der Fleischmasse mischen und nochmals abschmecken.

Jetzt eine Tarte-Form einbuttern und mehlieren. Den Teig in der Form auslegen und den Boden mit einer Gabel einstechen. Mit der Fleischmasse befüllen und mit dem restlichen Teig verschließen, mit Ei bepinseln. Im Backofen bei 200° C Ober/Unterhitze ca. 35 min backen.