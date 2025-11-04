Fleisch mal anders
Fleisch-Pastete mit Ahornsirup
Aktualisiert:
In der neuen Folge von "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" begibt sich Sandro Zinggeler erneut auf eine kulinarische Reise. Sein erster Halt ist dabei Fribourg, wo es einen leckeren Fleischkuchen mit Pfiff gibt.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für den Teig
300 g Weißmehl
0,5 TL Salz
110 g Butter
50 g Wasser
1 Ei
Alle Zutaten zu einem Teig verkneten, danach diesen in Klarsichtfolie einwickeln und ca. 1 Stunde kühlstellen.
Zutaten für die Füllung
0,5 Semmeli
80 g Rahm
1 Ei
400 g Rindshackfleisch
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Prise Cayennepfeffer
1 Prise Muskatnuss
150 g Kalbsniere, geputzt
150 g Kalbsleber, geputzt
150 g Milken, pochiert
120 g Bratspeck
1 Zwiebel, gehackt
1 Knoblauchzehe, gehackt
etwas Oregano, gehackt
1 EL Ahornsirup
1 dl Rotwein
Semmeli klein schneiden und mit Rahm und Ei einweichen. Danach mit dem Rindshack mischen und würzen. Niere, Leber und Milken in ca. 1 cm dicke Würfel schneiden. Danach den Speck kleingeschnitten in einer Pfanne anbraten. Jetzt alle Innereien, Zwiebel, Knoblauch und Oregano dazu geben und kurz mitbraten. Danach mit Ahornsirup und Rotwein ablöschen und kurz einkochen lassen. Abgekühlt mit der Fleischmasse mischen und nochmals abschmecken.
Jetzt eine Tarte-Form einbuttern und mehlieren. Den Teig in der Form auslegen und den Boden mit einer Gabel einstechen. Mit der Fleischmasse befüllen und mit dem restlichen Teig verschließen, mit Ei bepinseln. Im Backofen bei 200° C Ober/Unterhitze ca. 35 min backen.
Hier kommst du zur Folge:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
