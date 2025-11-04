Für alle BBQ-Fans
Picanha mit Cantucci und geröstetem Lauch
Aktualisiert:
Wie kann man auch einen Klassiker wie Steak mit Kräuterbutter noch etwas einzigartiger machen? Das zeigt Sandro Zinggeler in der neuen Folge von "Grill Club".
Zutaten
2 Lauchstangen
250 g Butter
1 Packung Cantucci mit rosa Pfeffer, zerdrückt
etwas frischer Thymian
2 EL Balsamico
1 Picanha
1 Bund Basilikum, gehackt
etwas Peperoncini, gehackt
etwas Zitronenabrieb
etwas Salz
etwas rosa Pfeffer
Zubereitung
Lauch direkt in die Glut legen, bis er rundum schwarz geröstet ist. Danach das Verbrannte abschälen und das weich gegarte Herz in kleine Stücke schneiden. Die Butter so lange kochen, bis diese goldbraun geklärt ist.
Für das Crumble: Cantucci mit Thymian, Balsamico, etwas von dem verbrannten Lauch (Lauch-Asche) und etwas von der geklärten Butter mischen.
Das Fleisch in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf Spieße aufstechen.
Für die Marinade: Basilikum mit den restlichen Zutaten in einem Mörser zerstampfen, danach etwas von der geklärten Butter dazugeben und gut vermengen.
Jetzt das Fleisch nur salzen und von allen Seiten anrösten. Danach auf indirekter Hitze mit der Marinade bepinseln und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Am Ende nochmals bepinseln und kurz auf die direkte Glut legen.
Hier kommst du zur Folge:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
BBQ-Fans aufgepasst
Gefülltes Wildschweinrack mit Apfelchutney und Fregola Sarda
Für alle Fleischliebhaber
Kalbsrücken mit Schokoladen-Ju
Für BBQ-Fans
Grill-Capuns mit Rindsentrecôte
Lecker, lecker Fisch!
Ganzer Stör in der Glut mit Kartoffeln und Kaviar
Orient auf dem Teller
Chili: Kapaun mit Couscous
Fleisch mal anders
Fleisch-Pastete mit Ahornsirup
Grill-Fans aufgepasst
"Grill Club": Mit Sandro Zinggeler auf kulinarischer Entdeckungsreise durch die Schweiz
Kalbsnierstück mit Whisky-Marinade und mediterranem Kartoffelsalat