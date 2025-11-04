Picanha mit Cantucci und geröstetem Lauch

Wie kann man auch einen Klassiker wie Steak mit Kräuterbutter noch etwas einzigartiger machen? Das zeigt Sandro Zinggeler in der neuen Folge von "Grill Club".

Zubereitung

Lauch direkt in die Glut legen, bis er rundum schwarz geröstet ist. Danach das Verbrannte abschälen und das weich gegarte Herz in kleine Stücke schneiden. Die Butter so lange kochen, bis diese goldbraun geklärt ist.

Für das Crumble: Cantucci mit Thymian, Balsamico, etwas von dem verbrannten Lauch (Lauch-Asche) und etwas von der geklärten Butter mischen.

Das Fleisch in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und auf Spieße aufstechen.

Für die Marinade: Basilikum mit den restlichen Zutaten in einem Mörser zerstampfen, danach etwas von der geklärten Butter dazugeben und gut vermengen.

Jetzt das Fleisch nur salzen und von allen Seiten anrösten. Danach auf indirekter Hitze mit der Marinade bepinseln und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Am Ende nochmals bepinseln und kurz auf die direkte Glut legen.