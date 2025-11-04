Lecker, lecker Fisch!

Ganzer Stör in der Glut mit Kartoffeln und Kaviar

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Sandro Zinggeler zeigt in der neuen Staffel "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" wie man neben Fleisch auch Fisch köstlich auf dem Grill zubereiten kann. Hier ist das Rezept aus der vierten Folge.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für den Stör

  • 1 ganzer Stör

  • 1 Bio Zitrone

  • 1 Knoblauch

  • 50 g Butter

  • 1 Bund Thymian

  • etwas Salz

Den Stör gut abtrocknen, danach mit den Zutaten befüllen und in die Glut legen. Mit reichlich Glut überdecken und immer wieder Glut nachlegen. Nach ca. 45 Minuten sollte der Stör gar sein.

Zutaten für die Himbeer-Zitronenbutter

  • 1 handvoll Himbeeren

  • etwas Zitronenabrieb

  • 1 EL Balsamico

  • 1 EL rosa Pfeffer, zerstoßen

  • 100 g weiche Butter

  • 1 Prise Salz

Alle Zutaten gut vermengen.

Zutaten für die Kartoffeln

  • 1 kg Kartoffeln, festkochend

  • 2 EL Butter

  • 1 Prise Salz

Kartoffeln der Länge nach halbieren und mit der Schnittfläche auf eine gebutterte Gusseisenplatte legen. Jetzt über der Glut rösten. Danach wenden und nochmals etwas Butter darüber pinseln. Nach ca. 30 Minuten sind die Kartoffeln gar.

Dazu kann Kaviar und Sauerrahm serviert werden.

Hier kommst du zur Folge:

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Bern: Kaviar

Verfügbar auf JoynFolge vom 15.06.2025 • 15 Min • Ab 12

Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise

