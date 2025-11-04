Lecker, lecker Fisch!
Ganzer Stör in der Glut mit Kartoffeln und Kaviar
Aktualisiert:
Sandro Zinggeler zeigt in der neuen Staffel "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" wie man neben Fleisch auch Fisch köstlich auf dem Grill zubereiten kann. Hier ist das Rezept aus der vierten Folge.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für den Stör
1 ganzer Stör
1 Bio Zitrone
1 Knoblauch
50 g Butter
1 Bund Thymian
etwas Salz
Den Stör gut abtrocknen, danach mit den Zutaten befüllen und in die Glut legen. Mit reichlich Glut überdecken und immer wieder Glut nachlegen. Nach ca. 45 Minuten sollte der Stör gar sein.
Zutaten für die Himbeer-Zitronenbutter
1 handvoll Himbeeren
etwas Zitronenabrieb
1 EL Balsamico
1 EL rosa Pfeffer, zerstoßen
100 g weiche Butter
1 Prise Salz
Alle Zutaten gut vermengen.
Zutaten für die Kartoffeln
1 kg Kartoffeln, festkochend
2 EL Butter
1 Prise Salz
Kartoffeln der Länge nach halbieren und mit der Schnittfläche auf eine gebutterte Gusseisenplatte legen. Jetzt über der Glut rösten. Danach wenden und nochmals etwas Butter darüber pinseln. Nach ca. 30 Minuten sind die Kartoffeln gar.
Dazu kann Kaviar und Sauerrahm serviert werden.
Hier kommst du zur Folge:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
