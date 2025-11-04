BBQ-Fans aufgepasst Gefülltes Wildschweinrack mit Apfelchutney und Fregola Sarda Aktualisiert: 29.06.2025 • 15:09 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Wer auf der Suche nach neuen Rezepten für einen Grillabend unter Freunden ist, wird Inspiration bei der neuen Staffel von "Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz" finden, so wie das gefüllte Wildschweinrack aus der siebten Folge.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für das gefüllte Wildschweinrack 1 Wildschweinrack

1 EL Senf, mild

10 Tranchen Speck

2 EL gehackte Oliven

10 Salbeiblätter

1 Prise Salz

Kochschnur Wildschwein der Länge nach einschneiden und aufklappen. Mit Senf bestreichen, dann Speck, Oliven und Salbei darauf verteilen und das Fleisch straff einrollen. Mit Küchengarn binden und rundum salzen. Auf direkter Glut rundum scharf anrösten, anschließend bei indirekter Hitze bis zu einer Kerntemperatur von 64 ° C fertig garen. Bei Bedarf gelegentlich mit flüssiger Butter bepinseln.

Zutaten für das Apfelchutney 2 Gala Äpfel

1 Schalotte

1 TL gehackter Rosmarin

1 EL Butter

3 EL Amaro

1 Prise Salz Äpfel und Schalotten in kleine Würfel schneiden und zusammen mit Rosmarin in Butter anrösten. Anschließend mit Amaro ablöschen und leicht salzen. Einkochen lassen, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist.

Zutaten für das Fregola Sarda 1 Zwiebel

etwas Olivenöl

300 g Fregola Sarda

1 Zweig Rosmarin

8 dl Gemüsebrühe

2 EL Butter

50 g geriebener Parmesan Zwiebel in feine Würfel schneiden und in Olivenöl glasig dünsten. Fregola zugeben und unter regelmäßigem Rühren nach und nach mit Brühe aufgießen. Zum Schluss mit Salz abschmecken, Butter und Parmesan unterrühren.

