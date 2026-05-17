Côte de Boeuf mit Café de Paris-Butter und Bratkartoffeln - was könnte leckerer sein? Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

Lass das Fleisch mindestens 2 Stunden temperieren. Danach salzt du es rundum und röstest es über direkter Glut von allen Seiten goldbraun an. Anschließend stellst du es, wenn möglich, auf den Knochen und lässt es über indirekter Hitze auf eine Kerntemperatur von 52–54 °C ziehen. Wer möchte, kann das Fleisch in der Ruhephase noch mit etwas geklärter Butter bepinseln.

Zutaten & Zubereitung der Beilagen

1 kg Frühkartoffeln

20 g Butter

1 Prise Salz

Etwas gehackter Rosmarin oder Thymian

1 Prise Pfeffer

500 g Grüne Spargeln

1 Prise Fleur de Sel

Etwas Zitronenabrieb

Etwas geriebener Parmesan

Schneide die Kartoffeln in ca. 5 mm dicke Scheiben und röste sie mit der Butter und einer guten Prise Salz in einer Lyonerpfanne bei mittlerer Hitze goldbraun. Wende sie dabei immer wieder vorsichtig. Nach etwa 40 Minuten sind die Kartoffeln perfekt. Zum Schluss gibst du den gehackten Rosmarin dazu und schmeckst alles mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche den Spargel und schneide vom unteren Ende ca. zwei Fingerbreit ab. Röste ihn anschliessend über direkter Hitze rundum ca. 5 Minuten an. Richte ihn noch heiss auf einem Teller an, mariniere ihn mit den restlichen Zutaten und serviere ihn.