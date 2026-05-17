Ein echter Klassiker
Côte de Boeuf mit Café de Paris-Butter und Bratkartoffeln
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Côte de Boeuf mit Café de Paris-Butter und Bratkartoffeln - was könnte leckerer sein? Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung des Côte de Boeuf
1 kg Côte de Boeuf
1 Prise Fleur de Sel
Lass das Fleisch mindestens 2 Stunden temperieren. Danach salzt du es rundum und röstest es über direkter Glut von allen Seiten goldbraun an. Anschließend stellst du es, wenn möglich, auf den Knochen und lässt es über indirekter Hitze auf eine Kerntemperatur von 52–54 °C ziehen. Wer möchte, kann das Fleisch in der Ruhephase noch mit etwas geklärter Butter bepinseln.
Zutaten & Zubereitung der Beilagen
1 kg Frühkartoffeln
20 g Butter
1 Prise Salz
Etwas gehackter Rosmarin oder Thymian
1 Prise Pfeffer
500 g Grüne Spargeln
1 Prise Fleur de Sel
Etwas Zitronenabrieb
Etwas geriebener Parmesan
Schneide die Kartoffeln in ca. 5 mm dicke Scheiben und röste sie mit der Butter und einer guten Prise Salz in einer Lyonerpfanne bei mittlerer Hitze goldbraun. Wende sie dabei immer wieder vorsichtig. Nach etwa 40 Minuten sind die Kartoffeln perfekt. Zum Schluss gibst du den gehackten Rosmarin dazu und schmeckst alles mit Salz und Pfeffer ab.
Wasche den Spargel und schneide vom unteren Ende ca. zwei Fingerbreit ab. Röste ihn anschliessend über direkter Hitze rundum ca. 5 Minuten an. Richte ihn noch heiss auf einem Teller an, mariniere ihn mit den restlichen Zutaten und serviere ihn.
Zutaten & Zubereitung von Sandro’s Café de Paris Butter
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
Etwas Öl zum braten
100 g weiche Butter
1 Prise Salz und Pfeffer
½ TL Paprikapulver, edelsüss
1 Prise Cayennepfeffer
½ TL Curry Pulver
1 Prise Rauchpaprika
1 TL feingeschnittener Majoran
1 EL feingeschnittene glatte Petersilie
1 TL gehackter Thymian
1 TL gehackter Rosmarin
Etwas Zitronenabrieb und Saft
Etwas Worcestershire Sauce
1 EL Cognac
1 EL gehackte Kapern
Schalotten in feine Würfel schneiden. Knoblauch hacken und mit den Schalotten-Würfel in etwas Öl 10 min auf kleiner Stufe dünsten. Die Gewürze dazugeben und kurz mitdünsten, danach etwas auskühlen lassen. Nun alle Zutaten gut vermengen und Abschmecken nicht vergessen! Die Butter in ein Einmachglas abfüllen oder zu einer Wurst in Folie gewickelt im Tiefkühler (min. 1 Jahr haltbar) oder im Kühlschrank (ca. 1 Woche haltbar) aufbewahren.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
Ein echtes Highlight
Knusprige Entenbrust vom Grill mit Biber-Salsa
Ein Klassiker
Schweinsfilet im Teig vom Feuer
Es wird maritim!
Grillierter Pulpo mit Venerereis-Pfanne
Lecker!
Knuspriger Pouletschenkel mit Weizenrisotto und Schabziger
Herzhafte Leibspeise
Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade
Grill-Rezept
Schweinskotelett mit Toskanischen Salat und Pimientos de Padrón
Es wird wieder lecker!
"Grill Club": Sandro Zinggeler sucht in Staffel 6 nach der ganz besonderen Zutat
BBQ-Fans aufgepasst
Gefülltes Wildschweinrack mit Apfelchutney und Fregola Sarda
Für alle Fleischliebhaber
Kalbsrücken mit Schokoladen-Ju