Ein Klassiker
Schweinsfilet im Teig vom Feuer
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Nichts geht über ein saftiges Schweinsfilet vom Grill. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung des Schweinsfilet
1 Schweinsfilet Mittelstück ohne Sehnen
1 Kalbsbratwurst
2 EL Senf
Etwas gezupfter Thymian
200 g Mangold, blanchiert
1 rolle Blätterteig
2 Eigelbe
Salze das Schweinsfilet rundum und röste es über direkter Glut von allen Seiten an. Lasse es danach abkühlen.
Schneide die Kalbsbratwurst in feine Würfel und vermenge sie mit dem Senf und dem Thymian. Tupfe den blanchierten Mangold gut trocken.
Lege ein grosses Stück Klarsichtfolie aus und verteile den Mangold darauf. Verteile die Wurst-Senfmasse darauf und wickle das Filet satt darin ein.
Wickle das Filet wieder aus der Folie und lege es auf ein Stück Blätterteig. Bestreiche die Teigränder mit Eigelb, wickle das Fleisch darin ein und drücke die Enden gut an. Verziere es nach Belieben mit restlichem Teig und bestreiche alles mit Eigelb.
Lege das Filet auf Backpapier in einen Gusseisentopf mit Deckel. Stelle den Topf auf ein Grillrost über leichte Glut und belege ihn rundum mit Glut. Am besten setzt du einen Kerntemperaturfühler und garst das Filet auf ca. 56 °C.
Achtung: Die Hitze von unten kann schnell zu stark werden, sodass der Teig verbrennt. Kontrolliere deshalb regelmässig den Garzustand im Topf.
Lasse das Filet nach dem Garen kurz ruhen und schneide es bei 58–60 °C auf.
Zutaten & Zubereitung des Tomaten-Gonfi
600 g Cherry Tomaten
1 Glas Tanneschössli Latwerge
2 Zweige Rosmarin
1 Prise Fleur de Sel
In einer Pfanne ca. 30 Minuten köcheln lassen und danach abkühlen lassen.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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