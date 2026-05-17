Knuspriger Pouletschenkel mit Weizenrisotto und Schabziger

Wenn es um knusprige Pouletschenkel mit Weizenrisotto und Schabziger geht, ist man bei Sandro Zinggeler genau richtig. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

Salze die Schenkel und röste sie bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten ca. 15 Minuten. Lege sie gegen Ende kurz über die direkte Glut, bis die Haut schön goldbraun geröstet ist.

Zutaten & Zubereitung des Risoni-Risotto

1 Schalotte, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 Schluck Olivenöl

150 g Risoni

Etwas Weisswein

Ca. 1 L Bouillon

1 EL Butter

1-2 EL geriebener Schabziger

Dünste die Schalotte und den Knoblauch im Olivenöl an. Gib danach die Risoni dazu und lösche sie mit Weisswein ab. Sobald der Weisswein verdampft ist, füllst du nach und nach mit Bouillon auf, bis die Pasta mit leichtem Biss gekocht ist.

Gib jetzt die Butter und den Schabziger dazu und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.