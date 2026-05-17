Lecker!
Knuspriger Pouletschenkel mit Weizenrisotto und Schabziger
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Wenn es um knusprige Pouletschenkel mit Weizenrisotto und Schabziger geht, ist man bei Sandro Zinggeler genau richtig. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung der Pouletschenkel
4 Pouletschenkel
1 Prise Salz
Salze die Schenkel und röste sie bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten ca. 15 Minuten. Lege sie gegen Ende kurz über die direkte Glut, bis die Haut schön goldbraun geröstet ist.
Zutaten & Zubereitung des Risoni-Risotto
1 Schalotte, gehackt
1 Knoblauchzehe, gehackt
1 Schluck Olivenöl
150 g Risoni
Etwas Weisswein
Ca. 1 L Bouillon
1 EL Butter
1-2 EL geriebener Schabziger
Dünste die Schalotte und den Knoblauch im Olivenöl an. Gib danach die Risoni dazu und lösche sie mit Weisswein ab. Sobald der Weisswein verdampft ist, füllst du nach und nach mit Bouillon auf, bis die Pasta mit leichtem Biss gekocht ist.
Gib jetzt die Butter und den Schabziger dazu und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.
Zutaten & Zubereitung der Wassermelone
1 Wassermelone, kernarm
200 g Datteltomaten, geviertelt
1 Handvoll Johannisbeeren
1 kleine Rote Zwiebel, in Würfel
Etwas Zitronenabrieb und Saft
Etwas frische Minze, gehackt
1 Prise Salz
Etwas Olivenöl
Etwas Schabziger
Schneide die Wassermelone in ca. 2 cm dicke Scheiben und röste sie über direkter Glut von beiden Seiten kurz an. Vermenge für das Topping alle Zutaten bis und mit Olivenöl und verteile es über den Melonenscheiben. Reibe den Schabziger frisch darüber und serviere alles.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise
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