Grill-Rezept Schweinskotelett mit Toskanischen Salat und Pimientos de Padrón Veröffentlicht: 17.05.2026 • 08:00 Uhr von C3 Newsroom Schweinskotelett mit Toskanischen Salat und Pimientos de Padrón begeistert jeden Grill-Liebhaber. Bild: Seven.One

Es ist Grillzeit, und da darf Schweinskotelett mit Toskanischen Salat und Pimientos de Padrón natürlich nicht fehlen. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

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Zutaten & Zubereitung des Schweinskotelett 4 Schweinskotelett

1 Prise Fleur de Sel

Etwas Zitronenthymian

50 g Butter

1 EL grober Senf

Lass das Fleisch mindestens 1 Stunde vor dem Grillieren bei Raumtemperatur temperieren. Danach salzt du es rundum gut und röstest es über direkter Glut von allen Seiten an. Lege es anschliessend auf die indirekte Hitze. Erwärme in einem Töpfchen die restlichen Zutaten und bepinsle das Kotelett während des Garens immer wieder mit der Aromabutter. Wende es regelmässig und bepinsle es weiter, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 58–60 °C erreicht hat.

Zutaten & Zubereitung des Salats 1 Handvoll Aroniabeeren

1 Handvoll Himbeeren

1 EL Zucker

4 EL Essig

1 Prise Salz

1 TL Rosa Pfeffer

1 Honigmelone

4 Tomaten nach Wahl

1 Salatgurke, ohne Kerngehäuse

1 Prise Salz

1 guter Schluck Olivenöl

3 Scheiben Brot

50 g Pinienkerne

Etwas frischer Basilikum

Etwas Zitronenabrieb Erwärme die Beeren in einem Töpfchen zusammen mit allen Zutaten bis und mit rosa Pfeffer kurz und stelle sie beiseite. Schäle die Melone und schneide sie zusammen mit den Tomaten und der Gurke in ca. 2 cm grosse Würfel. Gib alles in eine Schüssel und mariniere es mit Salz und etwas Olivenöl. Röste die Brotscheiben und die Pinienkerne an. Schneide das Brot ebenfalls in Würfel und gib es zusammen mit den Pinienkernen in die Schüssel. Gib jetzt die Beeren-Vinaigrette dazu und vermenge alles gut. Verfeinere den Salat mit Basilikum und Zitronenabrieb und serviere ihn.

Zutaten & Zubereitung der Pimientos 300 g Pimientos de Padrón

4 EL Olivenöl (nicht das Teure!)

1 Prise Fleur de Sel

1 Glas Anchoas del Cantábrico (Sardellen aus Kantabrien) Pimientos gut waschen und gründlich trocknen. Eine Bratpfanne erhitzen, am besten eine mit passendem Deckel. Olivenöl und die Pimientos in die Pfanne geben und mit dem Deckel verschließen. Auf mittlerer Hitze ca. 6 - 8 Minuten rösten – dabei gelegentlich wenden. Anschließend die Pimientos auf einer Platte anrichten und mit etwas Fleur de Sel bestreuen. Jetzt einfach mit leicht temperierten Anchoas belegen und servieren.

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Die passende Folge zum Rezept streamen: Ganze Folge Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz Aroniabeeren Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.05.2026 • 16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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