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Ein echtes Highlight

Knusprige Entenbrust vom Grill mit Biber-Salsa

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Knusprige Entenbrust vom Grill mit Biber-Salsa begeistert jeden Feinschmecker.

Bild: Seven.One

Ente vom Grill? Nichts begeistert Grill-Liebhaber mehr! Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

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Zutaten & Zubereitung der Entenbrust

  • 4 Entenbrüste

  • 1 Prise Salz

  • Etwas flüssige Butter

Lege die Ente auf der Hautseite in eine Pfanne oder auf den Grill und röste sie bei kleiner Hitze ca. 15–20 Minuten, bis das Fett langsam ausgelassen ist und die Haut knusprig wird.

Bepinsle sie anschliessend mit etwas Butter und grille sie auf der Fleischseite kurz über direkter Hitze fertig.

Ziehe die Ente bei einer Kerntemperatur von 54–56 °C vom Grill und lasse sie kurz ruhen.

Zutaten & Zubereitung des Salsa

  • 1 Peperoni

  • 2 Schalotten

  • 1 Knoblauch

  • 100 g Biber

  • 2 Tomaten, halbiert

  • 1 Chili

  • 2 EL Essig

  • Etwas Olivenöl

  • 1 Prise Salz und Pfeffer

Lege die Peperoni, Schalotten und den Knoblauch mit der Schale direkt in die Glut und wende sie gelegentlich. Nimm sie nach ca. 20 Minuten aus der Glut und lasse sie etwas abkühlen. Röste den Biber, die Tomatenhälften und den Chili rundum kurz an.

Schäle anschliessend alles und entferne bei den Peperoni und dem Chili die Kerne. Hacke alles fein und schmecke es mit den restlichen Zutaten ab.

Zutaten & Zubereitung des Fenchel

  • 1 Fenchel

  • 50 g Butter

  • 1 Prise Salz

Grilliere den Fenchel von beiden Seiten jeweils ca. 4 Minuten. Bepinsle ihn danach mit flüssiger Butter, salze ihn leicht und lasse ihn über indirekter Hitze ca. 3–5 Minuten fertig garen.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Biber

Verfügbar auf JoynFolge vom 05.07.2026 • 15 Min • Ab 12

Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise

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