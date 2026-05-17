Ein echtes Highlight
Knusprige Entenbrust vom Grill mit Biber-Salsa
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Ente vom Grill? Nichts begeistert Grill-Liebhaber mehr! Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung der Entenbrust
4 Entenbrüste
1 Prise Salz
Etwas flüssige Butter
Lege die Ente auf der Hautseite in eine Pfanne oder auf den Grill und röste sie bei kleiner Hitze ca. 15–20 Minuten, bis das Fett langsam ausgelassen ist und die Haut knusprig wird.
Bepinsle sie anschliessend mit etwas Butter und grille sie auf der Fleischseite kurz über direkter Hitze fertig.
Ziehe die Ente bei einer Kerntemperatur von 54–56 °C vom Grill und lasse sie kurz ruhen.
Zutaten & Zubereitung des Salsa
1 Peperoni
2 Schalotten
1 Knoblauch
100 g Biber
2 Tomaten, halbiert
1 Chili
2 EL Essig
Etwas Olivenöl
1 Prise Salz und Pfeffer
Lege die Peperoni, Schalotten und den Knoblauch mit der Schale direkt in die Glut und wende sie gelegentlich. Nimm sie nach ca. 20 Minuten aus der Glut und lasse sie etwas abkühlen. Röste den Biber, die Tomatenhälften und den Chili rundum kurz an.
Schäle anschliessend alles und entferne bei den Peperoni und dem Chili die Kerne. Hacke alles fein und schmecke es mit den restlichen Zutaten ab.
Zutaten & Zubereitung des Fenchel
1 Fenchel
50 g Butter
1 Prise Salz
Grilliere den Fenchel von beiden Seiten jeweils ca. 4 Minuten. Bepinsle ihn danach mit flüssiger Butter, salze ihn leicht und lasse ihn über indirekter Hitze ca. 3–5 Minuten fertig garen.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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