Knusprige Entenbrust vom Grill mit Biber-Salsa

Ente vom Grill? Nichts begeistert Grill-Liebhaber mehr! Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

Lege die Ente auf der Hautseite in eine Pfanne oder auf den Grill und röste sie bei kleiner Hitze ca. 15–20 Minuten, bis das Fett langsam ausgelassen ist und die Haut knusprig wird.

Bepinsle sie anschliessend mit etwas Butter und grille sie auf der Fleischseite kurz über direkter Hitze fertig.

Ziehe die Ente bei einer Kerntemperatur von 54–56 °C vom Grill und lasse sie kurz ruhen.