Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade macht jeden satt.

Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade? Das überzeugt jeden eingefleischten Grillmeister. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

Schneide das Gemüse und den Speck in kleine Würfel und dünste alles in einer Pfanne mit dem Olivenöl bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten mit etwas Farbe an. Gib anschliessend die Pelati-Tomaten dazu und würze alles mit Salz und Pfeffer.

Grilliere die Kutteln über direkter Glut von beiden Seiten kurz an, schneide sie danach in kleine Würfel und gib sie zur Salsa. Lasse alles ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze köcheln.

Röste das Baguette kurz an, halbiere es und fülle es mit der Salsa. Garniere es mit Rucola und serviere es.