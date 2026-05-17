Herzhafte Leibspeise
Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade? Das überzeugt jeden eingefleischten Grillmeister. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung des Salsa
2 Peperoni
2 Schalotten
2 Knoblauchzehen
1 Peperoncini
80 g geräucherter Speck
40 g Olivenöl
1 Dose Pelatti (450 g)
1 Prise Salz und Pfeffer
300 g Kutteln, gewässert und geputzt
1 Baguette
Etwas frischer Rucola
Schneide das Gemüse und den Speck in kleine Würfel und dünste alles in einer Pfanne mit dem Olivenöl bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten mit etwas Farbe an. Gib anschliessend die Pelati-Tomaten dazu und würze alles mit Salz und Pfeffer.
Grilliere die Kutteln über direkter Glut von beiden Seiten kurz an, schneide sie danach in kleine Würfel und gib sie zur Salsa. Lasse alles ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze köcheln.
Röste das Baguette kurz an, halbiere es und fülle es mit der Salsa. Garniere es mit Rucola und serviere es.
Zutaten & Zubereitung des Pfirsich-Chutney
1 Schalotte
1 EL Butter
2 Pfirsiche
2 EL Heusirup
½ TL Rosa Pfeffer, zerstossen
1 Prise Salz
Schneide die Schalotten in feine Würfel und dünste sie in der Butter an. Schneide die Pfirsiche ebenfalls in Würfel, gib sie dazu und dünste sie kurz mit. Gib anschliessend die restlichen Zutaten dazu und stelle alles beiseite.
Zutaten & Zubereitung der Kalbsleber
50 g Butter
Etwas frischer Majoran
Etwas Thymian
1 Knoblauchzehe
1 Prise Fleur de Sel
2-3 EL Heusirup
1 Handvoll Heu
600 g Leber, geputzt
Erwärme für die Marinade alle Zutaten bis und mit Heu in einem Töpfchen und stelle sie beiseite. Schneide die Leber in 4 gleich grosse Stränge, stecke sie auf 4 Metallspiesse und salze sie leicht.
Röste sie über direkter Glut rundum kurz an, bepinsle sie anschliessend mit der Heu-Marinade und lasse sie über indirekter Glut ca. 5 Minuten ziehen.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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