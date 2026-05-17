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Herzhafte Leibspeise

Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade macht jeden satt.

Bild: Seven.One

Kuttel-Baguette mit Salsa-Rojo und Kalbsleberspiesse mit Pfirsich-Chutney und Heu-Marinade? Das überzeugt jeden eingefleischten Grillmeister. Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

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Zutaten & Zubereitung des Salsa

  • 2 Peperoni

  • 2 Schalotten

  • 2 Knoblauchzehen

  • 1 Peperoncini

  • 80 g geräucherter Speck

  • 40 g Olivenöl

  • 1 Dose Pelatti (450 g)

  • 1 Prise Salz und Pfeffer

  • 300 g Kutteln, gewässert und geputzt

  • 1 Baguette

  • Etwas frischer Rucola

Schneide das Gemüse und den Speck in kleine Würfel und dünste alles in einer Pfanne mit dem Olivenöl bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten mit etwas Farbe an. Gib anschliessend die Pelati-Tomaten dazu und würze alles mit Salz und Pfeffer.

Grilliere die Kutteln über direkter Glut von beiden Seiten kurz an, schneide sie danach in kleine Würfel und gib sie zur Salsa. Lasse alles ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze köcheln.

Röste das Baguette kurz an, halbiere es und fülle es mit der Salsa. Garniere es mit Rucola und serviere es.

Zutaten & Zubereitung des Pfirsich-Chutney

  • 1 Schalotte

  • 1 EL Butter

  • 2 Pfirsiche

  • 2 EL Heusirup

  • ½ TL Rosa Pfeffer, zerstossen

  • 1 Prise Salz

Schneide die Schalotten in feine Würfel und dünste sie in der Butter an. Schneide die Pfirsiche ebenfalls in Würfel, gib sie dazu und dünste sie kurz mit. Gib anschliessend die restlichen Zutaten dazu und stelle alles beiseite.

Zutaten & Zubereitung der Kalbsleber

  • 50 g Butter

  • Etwas frischer Majoran

  • Etwas Thymian

  • 1 Knoblauchzehe

  • 1 Prise Fleur de Sel

  • 2-3 EL Heusirup

  • 1 Handvoll Heu

  • 600 g Leber, geputzt

Erwärme für die Marinade alle Zutaten bis und mit Heu in einem Töpfchen und stelle sie beiseite. Schneide die Leber in 4 gleich grosse Stränge, stecke sie auf 4 Metallspiesse und salze sie leicht.

Röste sie über direkter Glut rundum kurz an, bepinsle sie anschliessend mit der Heu-Marinade und lasse sie über indirekter Glut ca. 5 Minuten ziehen.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Heusirup

Verfügbar auf JoynFolge vom 07.06.2026 • 16 Min • Ab 12

Begleite Sandro Zinggeler auf seiner kulinarischen Reise

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