Es wird maritim!
Grillierter Pulpo mit Venerereis-Pfanne
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Pulpo auf dem Grill? Das geht! Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".
Zutaten & Zubereitung des Pulpo
1 Pulpo (ca. 1–1.5 kg), geputzt
1 Zwiebel
1 Karotte
1 etwas Sellerie
2 Knoblauchzehen
1 Lorbeerblatt
Etwas Thamian
1 TL schwarze Pfefferkörner
Pulpo unter kaltem Wasser gründlich abspülen. Zwiebel, Karotte, Sellerie und Knoblauch grob schneiden und mit Lorbeer und Pfefferkörnern in einen Topf geben. Weisswein angiessen und mit Wasser auffüllen.
Flüssigkeit aufkochen, Hitze reduzieren und den Pulpo hineingeben. Knapp unter dem Siedepunkt 60–90 Minuten gar ziehen lassen, bis er weich ist.
Pulpo aus dem Fond nehmen, leicht auskühlen lassen und in Stücke schneiden.
Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren und auf dem Grill rundum kräftig grillieren, bis er Röstaromen bekommt und leicht knusprig wird. Optional mit etwas Olivenöl mit frischen Kräutern, Zitronenabrieb und Knoblauch bepinseln.
Zutaten & Zubereitung der Reispfanne
100 g Knollensellerie, in Würfel
1 Karotte, in Würfel
1 Schalotte, in Würfel
1 Knoblauchzehe, in Würfel
Etwas Olivenöl
1 EL Tomatenpüree
Etwas Rotwein
1 Dose Pelati Tomaten (450g)
1 Prise Salz und Pfeffer
5 dl Kellen Pulpo-Fond
200 g Venerereis
Schneide das Gemüse in Stücke und röste es in Olivenöl an. Gib danach das Tomatenpüree dazu und röste es kurz mit. Lösche alles mit Rotwein ab und lasse ihn etwas einkochen. Gib die Pelati dazu und würze mit Salz und Pfeffer.
Gib jetzt den Pulpo-Fond dazu und koche den Reis in der Pfanne bei mittlerer Hitze weich. Je nach Bedarf kannst du noch etwas Wasser dazugeben.
Tipp: Garniere den Reis mit in Olivenöl geschwenkten Cherrytomaten und würze sie leicht mit Salz und Pfeffer.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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