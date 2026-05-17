Ein grillierter Pulpo mit Venerereis-Pfanne sorgt für Aufsehen am Grill.

Pulpo auf dem Grill? Das geht! Hier findest du das Rezept aus Staffel 6 von "Grill Club".

Pulpo unter kaltem Wasser gründlich abspülen. Zwiebel, Karotte, Sellerie und Knoblauch grob schneiden und mit Lorbeer und Pfefferkörnern in einen Topf geben. Weisswein angiessen und mit Wasser auffüllen.

Flüssigkeit aufkochen, Hitze reduzieren und den Pulpo hineingeben. Knapp unter dem Siedepunkt 60–90 Minuten gar ziehen lassen, bis er weich ist.

Pulpo aus dem Fond nehmen, leicht auskühlen lassen und in Stücke schneiden.

Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren und auf dem Grill rundum kräftig grillieren, bis er Röstaromen bekommt und leicht knusprig wird. Optional mit etwas Olivenöl mit frischen Kräutern, Zitronenabrieb und Knoblauch bepinseln.