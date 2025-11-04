Spritziger Cocktail gefällig?
Kentucky Yacht Club
Aktualisiert:
Dieser Cocktail vereint spritzige Frische mit eleganter Leichtigkeit - perfekt für entspannte Genussmomente. Hier das Rezept aus der ersten Folge der neuen Staffel "KochBar".
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.
Zutaten für den Kentucky Yacht Club
5 cl Bourbon Whiskey
1 Scheibe frischer Galgant oder 1 cl Galgant-Sirup
15 cl Ginger Beer
2 cl Ginger-Extrakt oder Ingwersaft
2 cl Limettensaft
1,5 Spritzer Angostura Bitters
5 Eiswürfel
Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken, in ein Longdrinkglas abseihen und mit Ginger Beer auffüllen. Sanft umrühren und mit einer Limettenscheibe dekorieren.
Variante: Mit einem Spritzer Angostura Bitters oder statt Bourbon Rye Whiskey verwenden.
Hier kommst du zur Folge:
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
Vegane Foodies aufgepasst
Popcorn Falafel mit Paprika-Harissa
Scharf und sauer
Spicy Mezcalita
Italienischer Klassiker mal anders
Aubergine-Involtini mit Zitronen, Ricotta und Minze
Klassiker mal anders
Alpen-Mac & Cheese mit Bergkäse und Trüffelöl
Drink gefällig?
Old Cuban
Je würziger, desto besser
Classic Bloody Mary
Herbst auf dem Teller
Marroni Gnocchi mit Apfel-Sellerie-Butter
Für alle Veggies
Rösti-Waffeln mit Wildkräuterquark und Räuchertofu