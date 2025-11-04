Spritziger Cocktail gefällig?

Kentucky Yacht Club

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Dieser Cocktail vereint spritzige Frische mit eleganter Leichtigkeit - perfekt für entspannte Genussmomente. Hier das Rezept aus der ersten Folge der neuen Staffel "KochBar".

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 5 Min. • Gesamtzeit 7 Min.

Zutaten für den Kentucky Yacht Club

  • 5 cl Bourbon Whiskey

  • 1 Scheibe frischer Galgant oder 1 cl Galgant-Sirup

  • 15 cl Ginger Beer

  • 2 cl Ginger-Extrakt oder Ingwersaft

  • 2 cl Limettensaft

  • 1,5 Spritzer Angostura Bitters

  • 5 Eiswürfel

Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken, in ein Longdrinkglas abseihen und mit Ginger Beer auffüllen. Sanft umrühren und mit einer Limettenscheibe dekorieren.

Variante: Mit einem Spritzer Angostura Bitters oder statt Bourbon Rye Whiskey verwenden.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
KochBar

Wurzeln & Heimat mit Cenk Korkmaz und Charles Nguela

Verfügbar auf JoynFolge vom 12.10.2025 • 15 Min • Ab 6

Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar

Mehr entdecken