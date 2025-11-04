Dieser Cocktail vereint spritzige Frische mit eleganter Leichtigkeit - perfekt für entspannte Genussmomente. Hier das Rezept aus der ersten Folge der neuen Staffel "KochBar".

Zutaten für den Kentucky Yacht Club

5 cl Bourbon Whiskey

1 Scheibe frischer Galgant oder 1 cl Galgant-Sirup

15 cl Ginger Beer

2 cl Ginger-Extrakt oder Ingwersaft

2 cl Limettensaft

1,5 Spritzer Angostura Bitters

5 Eiswürfel

Alle Zutaten (außer Ginger Beer) kräftig auf Eis shaken, in ein Longdrinkglas abseihen und mit Ginger Beer auffüllen. Sanft umrühren und mit einer Limettenscheibe dekorieren.

Variante: Mit einem Spritzer Angostura Bitters oder statt Bourbon Rye Whiskey verwenden.